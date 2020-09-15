Bloomberg: Sony снизила план по производству PS5 с 15 млн до 11 млн штук из-за низкого процента выхода годных SoC





Как сообщают источники агентства Bloomberg, Sony пересмотрела планы касательно объемов производства PS5 и теперь рассчитывает собрать к концу марта 2021 года не 15 млн экземпляров, а 11 млн.

Ровно два месяца назад Bloomberg сообщал, что Sony намерена удвоить объемы производства PS5, планируя до конца 2020 года компания собрать 10 миллионов устройств. В свежем докладе издание пишет, что при воплощении этих планов в реальность компания столкнулась с производственными проблемами. Говоря точнее, трудности возникли с ключевым компонентом — полузаказной APU AMD с восьмиядерным CPU Zen 2 и GPU Navi. Сообщается, что процент выхода годных чипов находится на достаточно низком уровне — 50%. Иными словами, половина чипов уходит в отбраковку. И хотя процент выхода годной продукции постепенно растет, как отмечает Bloomberg, выйти на стабильно высокие значения пока не удалось.

Изначально Sony планировала собрать 5-6 миллионов PS5 до конца марта 2021 года, что даже меньше объема стартовой партии PS4, но пандемия COVID-19 и повышенный спрос на игры заставил компанию пересмотреть планы. Даже с учетом снижения на 4 млн единиц значение в 11 млн вдвое выше изначального объема. Тем не менее, как заметил Bloomberg, после выхода этой новости акции Sony упали на 3,5%, что стало крупнейшим однодневным падением с августа.

На днях известный инсайдер Niko Partners Дэниель Ахмад сообщил, что Sony решила воспользоваться авиаперевозками, которые ощутимо дороже по сравнению с традиционными морскими перевозками, чтобы максимально быстро удовлетворить спрос на PlayStation 5 в США.

Уже завтра, 16 сентября, пройдет следующая крупная презентация PlayStation 5, где должны рассказать о стартовой линейке игр. Но пока неясно, объявят ли там цену, дату релиза и старта предзаказа консолей. В сети поговаривают, что Sony может установить цены $399 и $499 за PS5 Digital и PS5, чтобы эффективнее конкурировать с новыми Xbox.

Источник: Bloomberg