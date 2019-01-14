Sony, вероятно, откажется от линейки смартфонов Xperia Compact

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Мобильное подразделение Sony проходит «масштабную реструктуризацию» и готовится к важным изменениям. Об этом заявил вице-президент компании Дон Меса (на фото выше) в ходе выставки CES 2019, на которой японский технологический гигант не стал представлять новые смартфоны.

По словам Меса, Sony разработала новую стратегию развития своего мобильного направления, призванную вернуть подразделению конкурентоспособность и былую славу. Первыми шагами на пути к этому стали концентрация на «улучшении мобильных камер» и смена руководства: в частности, разработку мобильных устройств теперь возглавляет Кимио Маки – человек, перешедший из подразделения камер; как считается, он – один из авторов успеха Sony в мире профессиональной фотосъемки.

В подробности Дон Меса вдаваться не стал, но пообещал, что первые плоды работы мы увидим уже на выставке MWC 2019, которая пройдет в следующем месяце в Барселоне.

Вместе с тем, он уточнил, что смартфонов с 5G от Sony в ближайшее время ждать не стоит — в компании считают, что лучшим решением будет дождаться полноценного выхода подобной технологии, а уже потом начать внедрять ее в свои продукты.

«Не нужно ставить телегу впереди лошади: опыт пользования [технологией 5G] должен быть исключительно отменным», — заявил Меса.

А вот для любителей компактных смартфонов вице-президент японской корпорации сделал неутешительное заявление. По его словам, такой форм-фактор попросту не пользуется большой популярностью. Таким образом, выход Xperia XZ4 Compact сейчас под большим вопросом.

«Хотя для смартфона любого размера всегда найдется своя ниша, люди [в своей массе] хотят гораздо больше пространства для контента», — подчеркнул Меса.

Напоследок отметим, что в рамках интервью Меса вкратце обсудил вероятность появления игрового смартфона от Sony: по его словам, ожидать «PlayStation Phone» в ближайшем будущем явно не стоит.

«Что потребители могут ждать от нас [в рамках февральской MWC 2019 и сентябрьской IFA 2019], так это более «настоящую» Sony с большей конвергенцией контента и устройств. Надеюсь, мы сможем кого-то удивить», – подытожил Меса в конце интервью.

Источник: Digital Trends