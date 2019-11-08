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Sony показала примеры фотографий, полученных при помощи нового сенсора IMX686

Sony показала примеры фотографий, полученных при помощи нового сенсора IMX686

Sony показала примеры фотографий, полученных при помощи нового сенсора IMX686


Компания Sony готовится в скором времени представить новый сенсор изображений под названием IMX686. Данная модель придёт на смену очень популярному устройству IMX586. Как ожидается, новинка получит более высокое разрешение 60-64 Мп.

Пока что Sony не спешит делиться характеристиками сенсора IMX686, но уже показала примеры фотографий, полученных с его помощью. Соответствующий тизерный ролик был показан в социальной сети Weibo, который и позволяет оценить качество съёмки.

Следует отметить, что Sony не опубликовала исходные фотографии в полном разрешении. Снимки извлечены из видео и не могут передавать изначальное качество. Тем не менее, даже такой способ показывает, что сенсор обладает хорошим динамическим диапазоном и обеспечивает хорошую цветопередачу.

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Добавим, фотографии были получены при помощи прототипа специальной фото-платы с сенсором, которая была подключена к компьютеру, а не традиционным образом через смартфон. Смартфон в руках модели – всего лишь макет.

Судя по имеющейся информации, сенсор Sony IMX686 будет представлен в 2020 году.

Источник: gsmarena

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