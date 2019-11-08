Sony показала примеры фотографий, полученных при помощи нового сенсора IMX686

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Компания Sony готовится в скором времени представить новый сенсор изображений под названием IMX686. Данная модель придёт на смену очень популярному устройству IMX586. Как ожидается, новинка получит более высокое разрешение 60-64 Мп.

Пока что Sony не спешит делиться характеристиками сенсора IMX686, но уже показала примеры фотографий, полученных с его помощью. Соответствующий тизерный ролик был показан в социальной сети Weibo, который и позволяет оценить качество съёмки.

Следует отметить, что Sony не опубликовала исходные фотографии в полном разрешении. Снимки извлечены из видео и не могут передавать изначальное качество. Тем не менее, даже такой способ показывает, что сенсор обладает хорошим динамическим диапазоном и обеспечивает хорошую цветопередачу.

Добавим, фотографии были получены при помощи прототипа специальной фото-платы с сенсором, которая была подключена к компьютеру, а не традиционным образом через смартфон. Смартфон в руках модели – всего лишь макет.

Судя по имеющейся информации, сенсор Sony IMX686 будет представлен в 2020 году.

Источник: gsmarena