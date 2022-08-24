Sony представила DualSense Edge — «ультраперсонализируемый» контроллер с возможностью замены стиков и других деталей

Sony повышает уровень своих геймпадов для PlayStation 5 – на выставке Gamescom компания презентовала новый беспроводной контроллер DualSense Edge. Аналог Xbox Elite получит новые полезные функции, а также предоставит игрокам возможность адаптации геймпада под стиль игры.

На презентации компания заявила – это первый в истории высокопроизводительный контроллер с возможностью глубокой настройки.

Пользователи смогут полностью настроить под себя геймпад, переназначив или отключив определенные кнопки. Также у геймеров будет возможность регулировать чувствительность и «мертвые зоны» сток в соответствии со своими предпочтениями.

DualSense Edge позволит владельцам менять насадки для стиков на три типа: стандартные, с высоким куполом и низким куполом. Но это не все – пользователи получат возможность заменить модули стиков, что является большим преимуществом перед Xbox Elite. Правда, модули будут продаваться отдельно.

Зато в комплекте будут доступны два набора сменных кнопок, расположенных на задней панели, которые также можно кастомизировать. Еще одна особенность – наличие дополнительных задних кнопок – так называемых “лепестков”.

Выбрав оптимальные настройки, вы можете сохранить их в отдельный профиль (всего можно добавить до пяти профилей). Подходит для тех, кто играет в игры разных жанров одновременно. Отдельная кнопка Fn открывает меню настройки профилей, громкости чата и других параметров.

В комплекте DualSense Edge, кроме сменных накладок и кнопок, будет поставляться чехол, в котором контроллер будет заряжаться через USB, а также USB-C кабель со специальным разъемом для прочной фиксации.

Sony не назвала ни цены, ни даты выпуска нового контроллера, ограничившись показом презентационного ролика. Но разработчики пообещали поделиться всеми подробностями в ближайшие месяцы.

Напомним, DualSense Edge – прямой конкурент контроллера Xbox Elite от Microsoft, который используется в приставках Xbox Series X и Series S. Xbox Elite тоже имеет широкие возможности кастомизации: сменные мини-джойстики с регулировкой упругости хода, лепестки разной формы и возможность назначать альтернативные функции для других кнопок.

Ранее мы рассказывали, что Sony продала 21,7 млн ​​PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр.

Источник: The Verge