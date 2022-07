Sony продала 21,7 млн PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр

В прошлом квартале Sony отгрузила на рынок 2,4 миллиона единиц PlayStation 5 — это всего на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 млн), а общий тираж консоли достиг 21,7 миллиона единиц. В то же время Sony существенно снизила прогноз годового дохода своего игрового бизнеса, который все еще обеспечивает львиную долю дохода компании, предупредив, что игры PlayStation покупают не так охотно, как раньше.

И если продажи железа несколько выросли (к предыдущему году), продажи софта обвалились на 26%. В обращении к инвесторам Sony объяснила спад отсутствием громких релизов для PlayStation в этом году по сравнению с 2021 годом и уменьшением времени, проведенного по играм, в целом, что подтверждается сокращением ежемесячного количества активных пользователей PlayStation Network на 3% до 102 миллионов. В начале года Sony выпустила несколько эксклюзивов — Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, но вышедший одновременно на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox Elden Ring привлек даже больше внимания — по данным GSD, экшен-RPG от авторов Sekiro и Dark Souls — самая популярная игра в Европе за первое полугодие 2022 года.

Sony пересмотрела свой прогноз относительно годовой прибыли игрового бизнеса и снизила его на целых 16%, поскольку ожидает дальнейшего снижения дохода от продаж игр в нынешнем квартале и дополнительных расходов, связанных с недавним приобретением Bungie за 3,7 миллиарда долларов.

Неутешительные продажи игр Sony для PlayStation — еще одно яркое свидетельство того, что игровая индустрия замедляется после значительного роста на начальных этапах пандемии. Microsoft не раскрывает точное количество реализуемых Xbox, но в прошлом квартале компания зафиксировала падение дохода от аппаратного обеспечения Xbox на 11% вместе с падением дохода от продаж контента и услуг Xbox на 6%, а также снижение общего дохода игрового подразделения на 7%. В то же время Microsoft, несмотря на в целом сильный финансовый год, также предупредила о вероятном снижении дохода от игр и услуг Xbox в текущем квартале.

До недавнего времени Sony прогнозировала до марта 2023 года реализовать минимум 18 миллионов единиц PS5 и выйти на общий тираж 40 млн — руководство пока не пересматривало свою предварительную оценку и не корректировало ее, но пока она выглядит оторванной от реальности.

«Предложение было недостаточно высоким… спрос не упал. Нам действительно нужно удовлетворить спрос, это важно», – сказал финансовый директор Sony Хироки Тотоки во время сегодняшнего звонка инвесторам.

Sony надеется, что ситуация с объемами отгрузок PS5 значительно улучшится позже в этом году, поскольку она считает, что нынешние проблемы в основном обусловлены перебоями в цепочке поставок, а не дефицитом компонентов. Однако Sony придется хорошо постараться, чтобы добиться цели в 18 млн PS5 по итогам года. Это означает, что компании нужно отгружать на рынок более 5 млн единиц PS5 за оставшийся квартал — вдвое больше, чем она смогла реализовать в прошлом квартале.

Будущие релизы игр также должны помочь немного подтянуть продажи софта — до конца года должны выйти горячо ожидаемые God of War Ragnarök (9 ноября) и римейк The Last of Us Part I (2 сентября).

Хотя продажи игр PlayStation в целом упали, доля продаж в «цифре» выросла до 79% в прошлом квартале, что на 11% больше, чем в прошлом. Да, этому значительно поспособствовали пандемия и цифровая версия PS5, однако вероятное преодоление рубежа 80% в «цифре» к концу года — достаточно значимое событие.

Количество подписчиков PS Plus достигло 47,3 миллиона — столько же было в предыдущем квартале. Годом ранее оно составляло 46,3 миллиона. Запуск обновленного PlayStation Plus оценивать пока рано — посмотрим, как изменится количество подписчиков в следующем квартальном отчете.