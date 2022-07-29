Новости

Sony продала 21,7 млн PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр

Sony продала 21,7 млн PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр

В прошлом квартале Sony отгрузила на рынок 2,4 миллиона единиц PlayStation 5 это всего на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,3 млн), а общий тираж консоли достиг 21,7 миллиона единиц. В то же время Sony существенно снизила прогноз годового дохода своего игрового бизнеса, который все еще обеспечивает львиную долю дохода компании, предупредив, что игры PlayStation покупают не так охотно, как раньше.

Помогаем

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

И если продажи железа несколько выросли (к предыдущему году), продажи софта обвалились на 26%. В обращении к инвесторам Sony объяснила спад отсутствием громких релизов для PlayStation в этом году по сравнению с 2021 годом и уменьшением времени, проведенного по играм, в целом, что подтверждается сокращением ежемесячного количества активных пользователей PlayStation Network на 3% до 102 миллионов. В начале года Sony выпустила несколько эксклюзивов — Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, но вышедший одновременно на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox Elden Ring привлек даже больше внимания — по данным GSD, экшен-RPG от авторов Sekiro и Dark Souls самая популярная игра в Европе за первое полугодие 2022 года.

Sony пересмотрела свой прогноз относительно годовой прибыли игрового бизнеса и снизила его на целых 16%, поскольку ожидает дальнейшего снижения дохода от продаж игр в нынешнем квартале и дополнительных расходов, связанных с недавним приобретением Bungie за 3,7 миллиарда долларов.

Sony продала 21,7 млн PS5 и существенно (на 16%) снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр
15 июля Sony сообщила о закрытии сделки по приобретению Bungie – создатели Destiny и Halo вошли в состав PlayStation Studios.

Неутешительные продажи игр Sony для PlayStation еще одно яркое свидетельство того, что игровая индустрия замедляется после значительного роста на начальных этапах пандемии. Microsoft не раскрывает точное количество реализуемых Xbox, но в прошлом квартале компания зафиксировала падение дохода от аппаратного обеспечения Xbox на 11% вместе с падением дохода от продаж контента и услуг Xbox на 6%, а также снижение общего дохода игрового подразделения на 7%. В то же время Microsoft, несмотря на в целом сильный финансовый год, также предупредила о вероятном снижении дохода от игр и услуг Xbox в текущем квартале.

До недавнего времени Sony прогнозировала до марта 2023 года реализовать минимум 18 миллионов единиц PS5 и выйти на общий тираж 40 млн — руководство пока не пересматривало свою предварительную оценку и не корректировало ее, но пока она выглядит оторванной от реальности.

«Предложение было недостаточно высоким… спрос не упал. Нам действительно нужно удовлетворить спрос, это важно», – сказал финансовый директор Sony Хироки Тотоки во время сегодняшнего звонка инвесторам.

Sony надеется, что ситуация с объемами отгрузок PS5 значительно улучшится позже в этом году, поскольку она считает, что нынешние проблемы в основном обусловлены перебоями в цепочке поставок, а не дефицитом компонентов. Однако Sony придется хорошо постараться, чтобы добиться цели в 18 млн PS5 по итогам года. Это означает, что компании нужно отгружать на рынок более 5 млн единиц PS5 за оставшийся квартал — вдвое больше, чем она смогла реализовать в прошлом квартале.

Курс
Full Stack вечірній
Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack вечірній

Будущие релизы игр также должны помочь немного подтянуть продажи софта — до конца года должны выйти горячо ожидаемые God of War Ragnarök (9 ноября) и римейк The Last of Us Part I (2 сентября).

Хотя продажи игр PlayStation в целом упали, доля продаж в «цифре» выросла до 79% в прошлом квартале, что на 11% больше, чем в прошлом. Да, этому значительно поспособствовали пандемия и цифровая версия PS5, однако вероятное преодоление рубежа 80% в «цифре» к концу года — достаточно значимое событие.

Количество подписчиков PS Plus достигло 47,3 миллиона столько же было в предыдущем квартале. Годом ранее оно составляло 46,3 миллиона. Запуск обновленного PlayStation Plus оценивать пока рано — посмотрим, как изменится количество подписчиков в следующем квартальном отчете.

PS Plus — все, что нужно знать о долгожданном ответе Sony на Xbox Game Pass


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить