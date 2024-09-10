Sony анонсировала PlayStation 5 Pro: более мощный графический процессор, передовая трассировка лучей и ИИ-апскейлинг

Sony официально представила обновленную версию своей флагманской консоли — PlayStation 5 Pro, которая предлагает значительные улучшения в графической мощности и технологиях рендеринга.

Во время специальной технической презентации Марк Черни, главный архитектор консоли PS5, очертил три ключевых усовершенствования новой модели: более мощный графический процессор, улучшенная трассировка лучей и фирменный ИИ-апскейлинг.

Релиз PS5 Pro запланирован на 7 ноября по цене $699,99. Внешний вид консоли напоминает slim-версию PS5, но с тремя характерными полосами на боковой панели. Примечательно, что новая модель не будет иметь дисковода.

Внутренние усовершенствования PS5 Pro обеспечат на 45% более быстрый рендеринг по сравнению с оригинальной моделью. Это позволит улучшить детализацию и частоту кадров в играх. По словам Черни, одна из главных целей создания PS5 Pro — дать игрокам возможность не выбирать между режимами производительности и качества изображения.

Компания Sony установила в PS5 Pro графический процессор с на 67% большим количеством вычислительных блоков, чем в текущей версии PS5. Кроме того, новая консоль получила на 28% более быструю память.

Дополнительная мощность PS5 Pro значительно улучшит игры с трассировкой лучей. Разработчики смогут запускать лучи со скоростью, вдвое или втрое превышающей возможности текущей PS5.

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PS5 Pro также имеет новую технологию ИИ-апскейлинга под названием PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эта функция работает подобно DLSS от Nvidia или FSR от AMD, улучшая частоту кадров и качество изображения в играх для PlayStation. PSSR разработана для замены существующих реализаций временного сглаживания или масштабирования в играх.

Источник: theVerge