Игры Новости 06.02.2024 в 14:28 comment views icon

Sony выпустила бету новой прошивки PS5 — увеличение громкости динамика DualSense, лучшее шумоподавление и эмодзи в Share Play

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Sony анонсировала следующее обновление прошивки PlayStation 5 — апдейт уже доступен в бета-тесте а общедоступный релиз ожидается через несколько месяцев.

Детали предстоящего обновления прошивки PS5

Апдейт принесет несколько заметных улучшений, которые коснутся как аппаратного, так и программного обеспечения:

Динамики обоих геймпадов (DualSense и DualSense Edge) будут звучать еще громче и более четко — в играх и голосовом чате. Также разработчикам удалось подтянуть шумоподавление встроенного в геймпад микрофона с помощью ИИ — фоновые звуки нажатия кнопок и игр больше не будут мешать во время голосового чата.

Sony выпустила бету новой прошивки PS5 — увеличение громкости динамика DualSense, лучшее шумоподавление и эмодзи в Share Play

Функции Share Play и Share Screen («Совместный доступ к экрану» и «Совместная игра») также прокачают: во время Share Play (позволяет делиться игровым процессом), игроки смогут использовать эмодзи-реакции и разноцветные пометки, чтобы обратить внимание на определенные объекты или области. Выглядит как хорошая опция, чтобы помочь друзьям пройти уровень, победить босса или решить сложную головоломку — возможность полностью отключить подсказки и эмодзи, чтобы защититься от надоедливого троллинга друзей, также есть.

Еще одно потенциально полезное дополнение в новой бете прошивки PS5 — возможность регулировать яркость индикатора питания PS5. Есть три варианта на выбор: тусклый, средний и яркий (стандартно установленный производителем). К сожалению, возможности полностью отключить индикатор питания не предусмотрено.

Sony выпустила бету новой прошивки PS5 — увеличение громкости динамика DualSense, лучшее шумоподавление и эмодзи в Share Play

Сони открыла программу бета-тестирования PlayStation 5 еще в 2021 году. И с тех пор ее доступность остается ограниченной 6 странами: США, Канада, Япония, Великобритания, Германия и Франция.

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