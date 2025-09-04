Sony выпустит "новую" PS5 Digital для Европы: 825 ГБ вместо терабайта, но такая же цена

Sony готовит «новую» PS5 Slim для европейского рынка, которая не принесет улучшений. Наоборот компания заберет 175 ГБ, но цену меньше не сделает.

Речь идет о модели с кодом CFI-2100, которую заметили в сертификационных документах в июне 2025 года. Ее главная особенность — уменьшенный объем SSD-накопителя. Если нынешняя Slim Digital имеет 1 ТБ памяти, то в новой версии для загрузки игр будет доступно лишь 825 ГБ, утверждает инсайдер Billbil-kun.

Он уточняет: изменения касаются только цифровой версии. То есть владельцы PS5 Slim с дисководом продолжат получать консоль с полным 1 ТБ. Новую ревизию уменьшенного объема памяти можно будет узнать по пометке CFI-2116, которую производитель обязан указать коробке. Однако при онлайн-заказах новую сборку отличить будет сложнее. Изменения начнутся вскоре: её начнут продавать в Европе уже с 13 сентября. Это означает, что Chassis D — предыдущая Slim-ревизия с 1 ТБ SSD — вскоре исчезнет с полок.

Уменьшение объема SSD связываем со стремлением Sony оптимизировать производственные расходы. По словам инсайдера, дизайн консоли останется без изменений, так что речь идет именно о внутренних изменениях. Предполагаем, что компания пытается избежать нового повышения розничной цены, которое могло бы ударить по спросу. Хотя Sony продала 77 млн консолей PS5, искать новую аудиторию надо. Игроков и так раздражало, что PlayStation 5 в Европе подорожало на €100 с момента запуска. Сначала Slim Digital стоила €399, затем цена выросла до €449, а в апреле 2025 года — еще до €499. Несмотря на меньший объем памяти, стоимость ревизии CFI-2100 цена не уменьшит.

В серии PlayStation 5 вообще существует больше моделей, чем кажется на первый взгляд. Помимо стандартной PS5, PS5 Digital, Slim-версий и ожидаемой PS5 Pro, у каждой линейки есть внутренние модификации. Например, базовая PS5 уже успела получить три разных варианта, которые отличались деталями конструкции и весом. В ноябре 2023 года появилась четвертая версия — Slim (CFI-2000). И теперь Sony готовит пятое, CFI-2100. Кроме того, консоль получит новый «экорежим», который замедлит игры

Источник: billbil-kun