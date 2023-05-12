Sony Xperia 1 V — смартфон для фанатов фото и видео с функциями камер Alpha и ценой $1400

Помимо середнячка Xperia 10 V компания Sony также выпустила новый флагманский смартфон Xperia 1 V, ориентированный на фотографов и влогеров. Он получил некоторые функции, свойственные камерам серии Alpha.

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Смартфон Sony Xperia 1 V содержит 6,5-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3840×1644 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В устройстве используется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для карт памяти microSD. Емкость батареи составляет 5000 мАч, она обеспечивает до 20 часов автономной работы при непрерывном воспроизведении видео в разрешении 4K.

Однако самое интересное в данном случае – камеры. В Sony Xperia 1 V установлен новый многослойный BSI сенсор Exmor T for Mobile формата 1/1,35 дюйма с разрешением 52 Мп. Он в 1,7 раза крупнее по сравнению с сенсором в Xperia 1 IV. Главный модуль дополнен объективом 24 мм f/1.9. На задней панели также доступен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телефото модуль с оптическим зумом 85-125 мм. Фронтальная камера расположена над дисплеем и содержит 12-мегапиксельный 1/2,9-дюймовый сенсор.

Смартфон позволяет снимать видео и фотографии, используя профессиональные режимы с ручными настройками. Устройство также позволяет вести прямую трансляцию и видеть комментарии зрителей в режиме реального времени. В автоматическом режиме доступны различные улучшения современной вычислительной фотографии, включая ночной режим, настройки цвета для разных объектов и др. Ещё доступны автофокусировка и отслеживание глаз в реальном времени, а также высокоскоростная непрерывная съёмка со скоростью до 30 кадров в секунду с автоматической экспозицией и автофокусировкой.

Для видеоблогеров и создателей контента теперь доступна настройка Product Showcase, как и в камерах Sony, таких, как ZV-E1. Новый датчик также обеспечивает улучшенные тона кожи. Рядом с задней камерой расположен новый микрофон с приоритетом голоса, который может улавливать голос даже в оживленных местах на открытом воздухе. Дополнительно смартфон можно использовать в качестве монитора для некоторых камер Sony Alpha. Для этого режима доступно несколько вариантов отображения с волновыми формами, линиями сетки и полосами зебры, которые обычно можно найти только на профессиональных полевых мониторах. Также можно управлять настройками камеры и записывать контент на телефоны. Вместе с тем микрофоны телефона могут захватывать звук во время мониторинга звука через разъем для наушников Xperia 1 V.

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Цена Sony Xperia 1 V составляет от $1400. Продажи новинки стартуют в конце июня.

Источник: Engadget