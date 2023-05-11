Sony Xperia 10 V — найлегший 5G-смартфон з батареєю на 5000 мА*год за ціною €450

Sony оновила лінійку смартфонів середнього рівня 10-series, представивши модель Xperia 10 Mark V. Новинка є найлегшим у світі 5G-смартфоном з акумулятором місткістю 5000 мАг. Пристрій виявився легшим за свого попередника і важить всього 159 г.

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Щоб вкластися в обмеження по масі, інженери Sony використовували корпус із полікарбонату та порівняно компактний (за нинішніми мірками) 6,1-дюймовий дисплей. Він виконаний на базі OLED панелі з роздільною здатністю Full HD+. Sony заявляє, що дисплей в 1,5 раза яскравіший, ніж у Xperia 10 IV, проте частота оновлення, як і раніше, становить 60 Гц. Він має співвідношення сторін Sony 21:9 і не містить вирізів.

Sony Xperia 10 V перейняв від попередника апаратну платформу Snapdragon 695 5G. Смартфон містить 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованої пам’яті та слот для картки пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ.

Натомість Sony покращила камеру у новій моделі. Сенсор головного модуля в 1,6 раза більший, ніж у попередника, що має покращити якість знімків при зніманні в умовах слабкого освітлення. Камера містить 48-мегапіксельний 1/2-дюймовий сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Також користувачам доступні 8-мегапіксельний телефото модуль та 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера – також 8-мегапіксельна. Вона розташована у верхній рамці над дисплеєм.

Ще інженери покращили акустичну систему. У Sony Xperia 10 V встановлені два фронтальні динаміки для передачі стерео звуку. Серед іншого згадується наявність 3,5-мм роз’єму для навушників та підтримка LDAC. Місткість батареї – 5000 мАг.

Новий смартфон Sony Xperia 10 V надійде у продаж у середині червня за ціною €449.

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Джерело: phonearena