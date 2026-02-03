tradfi
Новости Устройства 03.02.2026 comment views icon

Sony патентует геймпад с тачскрином: кнопки и D-pad можно увеличить и поменять местами

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями

Sony запатентовала геймпад с тачскрином, который может стать концепцией контроллера для будущей  PlayStation 6. 


Конечно, патенты не всегда приводят к выпуску готового продукта. Этот патент на разработку контроллера без физических кнопок был подан 27 января. На изображениях демонстрируется геймпад с двумя большими сенсорными экранами там, где обычно размещаются D-pad, лицевые кнопки и джойстики. 

Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцямиSony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями

Сенсорные экраны размещены слева и справа от контроллера, разделенные центральной кнопкой. В патенте отмечается, что обычные физические элементы геймпада теперь доступны для взаимодействия на сенсорном экране. Игроки смогут назначать кнопки, D-pad и джойстики, а также перемещать и изменять их размер в зависимости от собственных предпочтений. При этом элементы могут даже перекрываться. 

«Одним из недостатков существующих конструкций контроллеров может быть фиксированная конфигурация. Например, фиксированная компоновка может быть слишком маленькой или слишком большой для пользователя. Аналогично, фиксированная компоновка может быть неудобной для пользователя. Существует потребность в том, чтобы игровые контроллеры допускали различные конфигурации и подходили для разных размеров рук без необходимости индивидуальной настройки или изготовления контроллеров нужного размера», — отмечается в пояснении к патенту. 

Например, контроллер PlayStation Access — устройство для людей с ограниченными возможностями, имеющее высокую модульность и позволяющее создавать множество вариантов расположения и настроек. Современные контроллеры также перенимают более продвинутые функции, такие как изменяемое расположение стиков и дополнительные кнопки с возможностью переназначения. 


Пока непонятно, что представит Sony по этому патенту. Однако, безусловно, это интересная идея. Вероятно, что далеко не всем понравится необходимость мириться с отсутствием физического взаимодействия. Однако это может помочь людям с ограниченными возможностями в создании удобных для себя конфигураций управления геймпадом без необходимости специальной аппаратной настройки.

Мы писали, что Sony работает над тем, чтобы избавиться от проблем с зарядкой контроллеров на PlayStation — компания подала патент на новую технологию. Контроллеры будут иметь специальные фотоэлектрические элементы, которые будут собирать энергию от света для подзарядки батареи. А в прошлом году во втором трейлере GTA 6 зрители успели заметить не только новые детали игры, но и загадочную консоль, которая напоминает PlayStation.

Источник: Techradar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
СМИ: Sony создает собственную криптовалюту для оплаты подписок и игр PlayStation
Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
Энтузиаст создал самую маленькую в мире PlayStation из оригинальных деталей к 31-летию консоли
Самые интересные смартфоны CES 2026
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Sony PlayStation Watch — часы за $780 вышли ограниченным тиражом
Avowed выходит на PlayStation 5 и получит большое обновление — предзаказы уже доступны
Для любителей неона: Sony представила новые DualSense и панели PS5 в коллекции HYPERPOP
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
Sony дала зеленый свет на триквел "28 лет спустя" с Киллианом Мерфи в главной роли
В PS Store стартовала Новогодняя распродажа — Forza Horizon 5, Warhammer и другие со скидками до 90%
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Xiaomi готовит игровой смартфон с активным охлаждением
Самый распространенный способ держать смартфон вызывает боль в руке
Ютубер собрал из Lego печатную машинку, которая работает
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить