Sony патентует геймпад с тачскрином: кнопки и D-pad можно увеличить и поменять местами

Sony запатентовала геймпад с тачскрином, который может стать концепцией контроллера для будущей PlayStation 6.





Конечно, патенты не всегда приводят к выпуску готового продукта. Этот патент на разработку контроллера без физических кнопок был подан 27 января. На изображениях демонстрируется геймпад с двумя большими сенсорными экранами там, где обычно размещаются D-pad, лицевые кнопки и джойстики.

Сенсорные экраны размещены слева и справа от контроллера, разделенные центральной кнопкой. В патенте отмечается, что обычные физические элементы геймпада теперь доступны для взаимодействия на сенсорном экране. Игроки смогут назначать кнопки, D-pad и джойстики, а также перемещать и изменять их размер в зависимости от собственных предпочтений. При этом элементы могут даже перекрываться.

«Одним из недостатков существующих конструкций контроллеров может быть фиксированная конфигурация. Например, фиксированная компоновка может быть слишком маленькой или слишком большой для пользователя. Аналогично, фиксированная компоновка может быть неудобной для пользователя. Существует потребность в том, чтобы игровые контроллеры допускали различные конфигурации и подходили для разных размеров рук без необходимости индивидуальной настройки или изготовления контроллеров нужного размера», — отмечается в пояснении к патенту.

Например, контроллер PlayStation Access — устройство для людей с ограниченными возможностями, имеющее высокую модульность и позволяющее создавать множество вариантов расположения и настроек. Современные контроллеры также перенимают более продвинутые функции, такие как изменяемое расположение стиков и дополнительные кнопки с возможностью переназначения.





Пока непонятно, что представит Sony по этому патенту. Однако, безусловно, это интересная идея. Вероятно, что далеко не всем понравится необходимость мириться с отсутствием физического взаимодействия. Однако это может помочь людям с ограниченными возможностями в создании удобных для себя конфигураций управления геймпадом без необходимости специальной аппаратной настройки.

Мы писали, что Sony работает над тем, чтобы избавиться от проблем с зарядкой контроллеров на PlayStation — компания подала патент на новую технологию. Контроллеры будут иметь специальные фотоэлектрические элементы, которые будут собирать энергию от света для подзарядки батареи. А в прошлом году во втором трейлере GTA 6 зрители успели заметить не только новые детали игры, но и загадочную консоль, которая напоминает PlayStation.

