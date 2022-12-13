Сооснователя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали на Багамах

Примерно через месяц после того, как криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве, генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер объявил об аресте ее основателя и бывшего генерального директора Сэма Банкмана-Фрида.

Согласно уведомлению, арест был произведён после того, как правительство США проинформировало Багамы об уголовных обвинениях, выдвинутых против Бэнкмана-Фрида, и заявило о намерении требовать его экстрадиции от страны, где он проживал и которая служила базой операций для FTX. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс подтвердил факт ареста, заявив о намерении раскрыть детали обвинения в скором времени.

Крах FTX показал, что Сэм Банкман-Фрид и его партнёры, похоже, использовали депозиты клиентов на FTX для поддержки своего другого бизнеса – торговой фирмы Alameda Research. При этом, как только начался активный вывод средств с биржи FTX, стало понятно, что у неё не хватает ресурсов для выплат клиентам, и биржа быстро прекратила операции.

На этой неделе Бэнкман-Фрид должен был дать показания на слушаниях в Конгрессе. На протяжении нескольких предыдущих недель он постоянно давал интервью журналистам, пытаясь объяснить, что произошло внутри бизнеса, который на какое-то время сделал его одним из самых молодых миллиардеров в мире.

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Джон Дж. Рэй III, сменивший Сэма Банкмана-Фрида на посту генерального директора FTX, заявил:

«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такое полное отсутствие достоверной финансовой информации, как здесь».

Источник: The Verge