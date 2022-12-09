FTX и платформа Alameda могут быть причастны к краху UST, Luna и обвалу биткоина на 29% – NYT и Bloomberg узнали о расследовании прокуратуры США

По сведениям The New York Times, прокуратура США расследует дело Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX и родственной ей торговой платформы Alameda Research, относительно его возможной причастности к организации «смертельной спирали» стейблкоина TerraUSD (UST) и связанного с ним токена Luna. Также источники Bloomberg сообщают, что новый генеральный директор FTX и юристы по банкротству встретились на этой неделе с представителями Федеральной прокуратуры в Манхэттене по поводу расследования краха биржи.

Экосистема Terra управлялась симбиотическими отношениями между двумя токенами, которые управлялись строками автоматизированного кода для управления обращением. Если цена UST превышала $1, трейдеры были заинтересованы в обмене Luna на UST для получения прибыли и наоборот, таким образом курс UST якобы должен был удерживаться под контролем.

Но когда инвесторы потеряли доверие к одному из токенов, второй тоже пошел вниз – что и называют «смертельной спиралью». В результате стоимость UST и Luna упала практически до нуля за одну лишь неделю мая.

Остается под вопросом, чьи действия способствовали ускорению спирали В процессе есть явная и тайная стороны. Первая – то, что трейдеры могут видеть в сети: процесс обмена рядом кошельков UST на другие токены, вызвавший панику на рынке. Скрытая часть – в книгах заказов централизованных бирж, где труднее отследить кто есть кто, так как информация о пользователях не раскрывается платформами.

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В начале мая появились первые признаки беспокойства по поводу стабильности UST. Anchor, протокол децентрализованного кредитования на блокчейне Terra, снизил доходность, предлагаемую клиентам, до 18% – он начал ощущать на себе бремя предложения неустойчивых ставок трейдерам, желающим заблокировать свои токены.

7 мая Terraform Labs, эмитент UST, вывела UST на сумму $150 млн из Curve – пула, в котором инвесторы могли обменивать UST на другие стейблкоины по равной стоимости. До Квон, основатель Terraform, сказал, что это подготовительный шаг перед большим вложением средств в пул через неделю.

Но минуту спустя неизвестный кошелек обменял $84 млн в UST из пула на USDC. И этот кошелек был не единственным: 12 других кошельков обменяли токены на сумму $321 млн в период с 7 по 8 мая. Семь из этих кошельков выводили UST из Anchor еще в январе, и когда в мае спираль начала заворачиваться, первый кошелек вывел из Anchor около $193 млн в UST.

Квон сделал вывод в Твиттере, что Alameda причастны к снижению стоимости UST.

Все события в мае привели к дисбалансу пула Curve, в котором к тому моменту было больше UST, чем в любом из трех представленных токенов. Luna Foundation Guard (фонд, созданный Terraform для сбора денег с целью сохранить стоимость UST на уровне $1) начал действовать, удалив из пула UST на $100 млн. Для этого пришлось продавать биткоин, который хранился в резерве с целью стабилизации. Этот процесс в сочетании со ухудшением рыночных настроений привел к снижению цены биткоина на 29%.

Это случилось, когда LFG и Terraform Labs уже находились в режиме «тушения пожара», тратя много хранимой криптовалюты, чтобы не допустить падения UST и Luna до нуля. Они также не добились успеха, поскольку панический обмен и снятие средств с Anchor общей суммой уже $10 млрд сделали восстановление баланса невозможным.

В то время как большая часть активности по UST происходила на децентрализованных платформах, таких как Anchor и Curve, производились некоторые действия на централизованных биржах, таких как Binance, FTX и другие. Проблема заключалась в том, что когда цены на UST и Luna начали падать, практически вся ликвидность UST на основных биржах испарилась.

Данные, собранные аналитической фирмой Kaiko в то время, показали, что 8 мая на Binance появился огромный поток заказов в паре UST и другого стейблкоина, USDT. На той же бирже увеличилась сторона «аск» в книге заказов UST, что затруднило бы повторную привязку токена к доллару.

«В конечном счете, плохая ликвидность на централизованных биржах, вероятно, сыграла огромную роль в снижении привязки UST, наряду с рядом событий, усугубленных резким уходом UST из Anchor», — писал в то время Рияд Кэри из Kaiko.

Kaiko также обнаружила, что ставки и объемы финансирования указывают на то, что кто-то агрессивно шортил Luna. Но поскольку LFG был так сосредоточен на тратах биткоина, чтобы помочь укрепить UST на Anchor и Curve, оставалось относительно немного резервного запаса, чтобы соответствовать массивной стене продаж, которой противостояла цена токена на биржах.

По словам источника New York Times, большая часть этих ордеров о продаже UST, по-видимому, исходила от Alameda. Официальные лица США отказались от комментариев, когда с ними связались Bloomberg. FTX не ответила на запросы по электронной почте.

«Хотя мы не можем доказать, что это был FTX, это могли быть они», — сказала Клара Медали, глава отдела исследований Kaiko, в электронном письме.