Состоялся релиз дистрибутива Linux Mint 19.3 (Tricia) в трех версиях

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Команда разработчиков популярного дистрибутива Linux Mint сообщила о релизе следующей ключевой версии Linux Mint 19.3 “Tricia” Cinnamon Edition, второго обновления ветки Linux Mint 19.x на ядре Linux 5.0 и пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS с поддержкой выпуска обновлений безопасности до 2023 года.

По аналогии с несколькими последними версиями Linux Mint, новая Tricia будет доступна в трех редакциях с оболочками Cinnamon, MATE и Xfce.

Это весьма существенное обновление. Оно включает новый загрузочный экран и логотип, новое приложение для рисования, новый видеоплеер Celluloid (графический интерфейс на базе библиотеки GTK3 для консольного видеоплеера MPV), который заменил собой Xplayer, и улучшенное приложение System Reports. В виджете XAppIconChooser добавлена поддержка определения размера пиктограмм по умолчанию и собственных категорий пиктограмм. Полностью был переделан Blueberry (конфигуратор Bluetooth). В загрузочное меню добавлен инструмент определения оборудования (Hardware Detection Tool). Рабочий стол Xfce обновлён до выпуска 4.14. Полный список всех нововведений можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Работа над Linux Mint 20, которая будет поддерживаться до 2025 года, начнется в ближайшее время с выпуском примерно в мае или июне.

В заключение — ссылки на загрузки Mint 19.3 на базе оболочек MATE 1.22 (2 ГБ), Cinnamon 4.4 (1.9 ГБ) и Xfce 4.14 (1.9 ГБ)

Источник: Linux Mint