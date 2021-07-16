Сотрудники Apple заявляют, что компания отказывается от удалённой работы





Сотрудники Apple утверждают, что после того, как компания представила новую гибридную модель, стало крайне проблематично получить одобрение запросов на удалённую работу. Компания требует, чтобы люди возвращались в офис три дня в неделю. Новые правила вступают в силу с начала сентября. Некоторые сотрудники говорят, что готовы уволиться, если Apple не изменит своего подхода.

Исторически сложилось так, что Apple отговаривала сотрудников работать из дома. Тем не менее, из этого правила были единичные исключения, и некоторым командам в компании относились более снисходительно, чем другие. Теперь сотрудники говорят, что даже эти исключения перестали работать. В канале Slack компании, где сотрудники выступают за удалённую работу, около 10 человек заявили, что увольняются из-за политики гибридной работы или знают других, кто был вынужден уволиться. Канал Slack в настоящее время насчитывает более 6000 участников.

В июне среди сотрудников Apple проводился опрос относительно их отношения к удалённой работе. В нём приняли участие 1735 человек. При этом 36,7% респондентов заявили, что беспокоятся о том, что им придётся покинуть Apple из-за отсутствия гибкости в вопросе удалённой работы. Также в июне сотрудники написали письмо с просьбой к генеральному директору Apple Тиму Куку провести переоценку гибридной модели работы. Старший вице-президент по розничной торговле и персоналу Дейдре О’Брайен прислала ответное видео, в котором говорилось, что личное сотрудничество было «важным». В ролике также отмечалось, что компания не откажется от своего нынешнего подхода.

Хотя корпоративные сотрудники Apple, безусловно, обладают большей гибкостью, чем персонал розничной торговли, всё же подход яблочной компании активно критикуют. Отмечается, что Apple не идёт в ногу с другими крупными технологическими компаниями Кремниевой долины. Например, Twitter и Facebook уже объявили о постоянной политике работы на дому, и сотрудники Apple говорят, что им поступают предложения о найме от других технологических компаний.

Один из сотрудников сказал, что в настоящее время они проживают в жилом помещении согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, что позволяет им работать из дома. Но им сказали, что в жилье будет отказано, когда компания вернется к офисной работе.

«В сентябре я останусь без работы», — написали они в Slack.

Apple обычно дает сотрудникам 30 дней для поиска новой работы внутри компании, если их нынешняя команда отказывает в предоставлении медицинского жилья. Но один работник сказал в Slack, что открытых удалённых вакансий нет.

ПО словам некоторых сотрудников, им сказали, что только люди с задокументированными заболеваниями будут допущены к постоянной удалённой работе. Но форма, которую сотрудники Apple используют, чтобы запросить такое соглашение, требует от них предоставить компании свои медицинские записи. Не все люди готовы делиться такой информацией.

И теперь сотрудники обсуждают, как привлечь внимание Apple к данной проблеме. Некоторые предложили написать ещё одно письмо, чтобы подтвердить свою озабоченность. В то же время другие обсуждали возможность привлечения юристов для возможных судебных исков.

Источник: The Verge