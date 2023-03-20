Сотрудник техподдержки Microsoft помог клиенту активировать Windows 10, используя пиратский скрипт

Уэсли Пайберн из Южной Африки, приобретя лицензию на Windows 10 в Microsoft Store, не смог самостоятельно активировать ОС, а в службе поддержки ему помогли довольно неожиданным способом.

После первой неудачной попытки коллеги другой сотрудник Microsoft удаленно подключился к компьютеру клиента через программу Quick Assist — однако удивил Пайберна тем, что использовал один из пиратских скриптов, разработанных для имитации официальных серверов компании, чтобы обойти проверку легитимности ОС.

I can’t believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn’t activate. Support couldn’t help me yesterday. Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows. BRO IT’S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE — TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023

В новой эре Windows 10/11 активация достаточно проста: пользователи могут использовать цифровую лицензию или традиционный 25-символьный ключ продукта. Microsoft говорит, что это помогает убедиться, что копия Windows подлинна и не установлена на большем количестве устройств, чем разрешено лицензией. После активации создается цифровой сертификат, который можно легко подключить к учетной записи Microsoft или восстановить после переустановки операционной системы.

Пайберн связался с командой, управляющей сервером, который использовал сотрудник Microsoft — Massgrave (неофициальное хранилище активаторов Windows и Office), где ему подтвердили, что метод неофициальный и незаконный.

I went to https://t.co/pYW02Y5CIL, and joined the Discord through the link on the page. Asked if it was a crack. The response from the Discord’s Staff was: «It’s not official and not legal.» pic.twitter.com/EDIUsbmQLB — TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023

К тому же оказалось, что служба поддержки Microsoft уже не в первый раз использует эти сценарии.

«То есть они совершили взлом для меня», — написал Уэсли Пайберн в Twitter.

В комментарии BleepingComputer Microsoft сообщила, что расследует инцидент.

«Мы стремимся обеспечить наилучшую поддержку для наших клиентов. Техника, используемая для активации, противоречит нашей политике. Мы расследуем этот случай и введем соответствующие меры, чтобы убедиться, что сотрудники соблюдают необходимые процедуры и протоколы для активации Windows».

Источник: Techspot