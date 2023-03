Сотрудник техподдержки Microsoft помог клиенту активировать Windows 10, используя пиратский скрипт

Уэсли Пайберн из Южной Африки, приобретя лицензию на Windows 10 в Microsoft Store, не смог самостоятельно активировать ОС, а в службе поддержки ему помогли довольно неожиданным способом.

После первой неудачной попытки коллеги другой сотрудник Microsoft удаленно подключился к компьютеру клиента через программу Quick Assist — однако удивил Пайберна тем, что использовал один из пиратских скриптов, разработанных для имитации официальных серверов компании, чтобы обойти проверку легитимности ОС.

I can’t believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn’t activate. Support couldn’t help me yesterday.

Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.

BRO IT’S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE

— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023