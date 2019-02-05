Соцсети Facebook исполнилось 15 лет

Крупнейшая социальная сеть Facebook отметила своё 15-летие. Датой основания соцсети считается 4 февраля 2004 года, когда студент Гарвардского университета Марк Цукерберг запустил первую версию TheFacebook.com. Первоначально проект был задуман как система общения между студентами и был доступен лишь однокашникам Марка по Гарварду, но со временем он перерос в самую популярную соцсеть сначала в США, а затем – и во всём мире.

Отметим, почти всё время соцсеть Facebook преследовали скандалы. Первый из них разразился буквально через 7 месяцев после запуска TheFacebook.com. Стартап ConnectU, созданный братьями Уинклвоссами, обвинил Марка Цукерберга в краже идеи социальной сети Facebook. Судебная тяжба длилась много лет и завершилась лишь в 2011 году выплатой отступных в сумме $66 млн. Часть этих средств братья вложили в Bitcoin по выгодному курсу, выкупив около 100 тыс. криптомонет.

Ещё один скандал вокруг Facebook разразился в 2006 году, когда была запущена лента новостей, где собирались публикации друзей пользователя. Ранее для просмотра событий друзей было необходимо переходить в каждый профиль по отдельности. Но такое улучшение понравилось далеко не всем, и соцсеть тут же обвинили в нарушении приватности. Добавим, кнопка «Нравится» была запущена только в 2009 году. На тот момент она предполагала только одно действие, а нынешний вид с пятью вариантами выражения эмоций появился годы спустя.

В дальнейшем социальная сеть Facebook снова была в центре нескольких скандалов. Одним из наиболее громких из них является обвинение в передаче пользовательских данных компании Cambridge Analytica, которые затем использовались для демонстрации им таргетированной политической рекламы. Причём, данные пользователей зачастую передавались без их согласия или ведома. После этого в Конгрессе США и в Европейском парламенте прошли слушания в связи со скандалом с Cambridge Analytica, в которых Марку Цукербергу пришлось отвечать на не самые приятные вопросы.

Во второй половине 2018 года социальная сеть Facebook попала в очередной скандал, причиной которого стала утечка данных пользователей. Из-за критической уязвимости в коде сервиса хакеры могли получить доступ к данным 50 миллионов учетных записей.

Тем не менее, несмотря на призывы удаляться из Facebook, эта социальная сеть продолжает пользоваться популярностью у множества пользователей.