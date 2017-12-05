Удачно инвестировали: Братья Уинклвоссы вложили часть отсуженных у Цукерберга денег в Bitcoin. Теперь они миллиардеры

Несколько лет назад братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы подали в суд на Марка Цукерберга и обвинили его в краже идеи социальной сети Facebook. В результате они получили отступные в сумме $66 млн. Часть этих денег – $11 млн – они вложили в покупку криптовалюты Bitcoin. И не прогадали.

На момент покупки (в 2013 году) стоимость Bitcoin составляла около $120 за единицу. За $11 млн братья выкупили около 100 тыс. биткоинов, что на тот момент составляло около 1% от всех имеющихся в обороте криптомонет. В 2017 году наблюдается существенный рост стоимости Bitcoin, с начала года курс криптовалюты увеличился более чем в 10 раз. На текущий момент за один Bitcoin дают около $11.5 тыс, соответственно стоимость активов братьев Уинклвоссов увеличилась примерно в 100 раз.

Таким образом, благодаря удачным инвестициям в 2013 году и феноменальному росту курса криптовалюты в дальнейшем, теперь братья Уинклвоссы стали долларовыми миллиардерами. Следует отметить, что многие из первоначальных владельцев Bitcoin смогли увеличить своё состояние в результате роста стоимости криптовалюты. Но именно братья Уинклвоссы, скорее всего, стали первыми публичными миллиардерами благодаря инвестиции в Bitcoin.

Источник: The Telegraph