Созданное при помощи ИИ лекарство впервые будут тестировать на людях





Медицинский препарат, разработанный исключительно силами искусственного интеллекта, впервые будет проходить клинические испытания на людях. Он предназначен для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Данный препарат был открыт с использованием систем искусственного интеллекта от оксфордской биотехнологической компании Exscientia. Обычно требуется около 4,5 лет, чтобы получить лекарство на этой стадии разработки, но в Exscientia заявляют, что благодаря использованию инструментов ИИ процесс разработки занял менее 12 месяцев.

Препарат под названием DSP-1181 был создан с использованием алгоритмов для просеивания потенциальных соединений, сверяя их с огромной базой данных параметров, включая генетические факторы пациента.

Исполнительный директор Exscientia профессор Эндрю Хопкинс назвал испытания «ключевой вехой в открытии лекарств» и отметил, что для поиска подходящих молекул для лекарств необходимы «миллиарды» решений, что делает их возможное создание «огромным решением». Что касается ИИ, то «прелесть алгоритмов в том, что они агностичны, поэтому могут применяться к любому заболеванию».

Мы неоднократно публиковали новости о том, что системы искусственного интеллекта помогают в диагностике заболеваний и анализе данных пациентов. Поэтому использование ИИ для разработки лекарственного лечения было очевидным шагом в процессе развития медицины. Но созданные с помощью ИИ медикаменты ставят некоторые сложные вопросы. Будут ли пациенты чувствовать себя комфортно, принимая лекарства, разработанные машиной? Чем эти препараты будут отличаться от тех, которые разработаны только людьми? Кто будет устанавливать правила использования ИИ в исследованиях лекарств? Хопкинс и его команда надеются, что эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в ходе испытаний, которые начнутся в марте.

Источник: Engadget