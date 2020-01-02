Система ИИ Google DeepMind доказала свою эффективность в диагностике рака молочной железы





Принадлежащая Google британская компания DeepMind обратила своё внимание на проблему диагностирования рака молочной железы. Хотя рак молочной железы является наиболее распространенным типом рака среди женщин, его выявление затруднено из-за высокого уровня ложноположительных результатов (когда маммограмма считается ненормальной даже при отсутствии рака), что вызывает дистресс и может привести к ненужным медицинским вмешательствам.

Компания DeepMind разработала модель искусственного интеллекта, которая может идентифицировать рак молочной железы по результатам сканирования с меньшим количеством ложноположительных или ложноотрицательных результатов (когда рак присутствует, но не обнаружен), чем у квалифицированных экспертов.

Компания обучила систему ИИ, используя обезличенные данные пациентов из США и Великобритании. После обучения система позволила снизить количество ложноположительных срабатываний в США на 5,7% и ложных отрицательных – на 9,4%. Интересно, что в Великобритании наблюдалось меньшее снижение показателей – на 1,2% и 2,7% соответственно. Это говорит о том, что нынешняя система обнаружения рака молочной железы в США имеет более низкую точность, чем нынешняя система в Великобритании.

В отличие от экспертов-людей, которые использовали для оценки истории болезни и предыдущие маммограммы пациентов, ИИ имел доступ только к самой последней маммограмме каждого пациента. Несмотря на это, ИИ мог принимать решения по скринингу с большей точностью, чем эксперты, и модель могла быть обобщена для разных групп населения — таких как женщины в США и женщины в Великобритании.

Разработчики подчёркивают, что это исследование всё ещё находится на ранней стадии. Ещё потребуется больше дополнительных изучений и расширенное сотрудничество с поставщиками медицинских услуг, прежде чем система будет готова для широкого использования.

Отметим, системы искусственного интеллекта DeepMind не первый раз демонстрируют свои возможности в сфере диагностики болезней. Ранее сообщалось, что одна из систем ИИ DeepMind способна диагностировать и назначить лечение по более чем 50 заболеваниям глаз. Вместе с тем, существуют и опасения, связанные с работой этих систем. Однако они вызваны не столько точностью выводов, как вопросами конфиденциальности. В 2017 году выяснилось, что Национальная служба здравоохранения Великобритании поделилась с DeepMind данными на «ненадлежащей юридической основе», в результате чего когда компания получила 1,6 млн записей пациентов без прямого их согласия. Но в дальнейшем этот аспект был учтён, и теперь компании предоставляются только анонимные данные.

Источник: Engadget