SpaceX, Blue Origin и другие компании помогут NASA с усовершенствованием технологий для полётов на Луну и Марс





На пути к своей цели вернуться на Луну и в перспективе покорить Марс американское аэрокосмическое агентство сотрудничает сразу с несколькими частными компаниями. На текущий момент NASA заключила соглашения с 13 американскими компаниями в рамках инициативы Announcement of Collaborative Opportunity. В этом списке есть Blue Origin и SpaceX.

В октябре прошлого года NASA предложила всем претендентам представить свои технологии, которые они хотели бы использовать в рамках данной программы. Отобранные компании получат опыт, ресурсы и финансирование, а также помочь в развитии и совершенствовании этих космических технологий. Blue Origin Джеффа Безоса, которая заключила с NASA соглашение на выполнение трёх задач, займётся разработкой системы для точной и безопасной посадки на Луну, создаст топливные ячейки для непрерывной работы посадочного модуля Blue Moon и обогрева во время лунной ночи, которая длится две недели, а также протестирует новые материалы для ракетных двигателей.

Тем временем SpaceX, которая является основным конкурентом Blue Origin, будет работать над технологией вертикальной посадки больших ракет на поверхность Луны. В задачи компании Илона Маска также входит изучение вопроса транспортировки ракетного топлива и дозаправки в космосе, а также взаимодействие пламени двигателя с реголитом.

Есть компании, которые предлагают добывать воду на Луне и превращать её в ракетное топливо. В этом случае его можно будет хранить в так называемых хранилищах в космосе, и корабли всегда смогут дозаправиться. Но для того, чтобы воплотить эту идею в реальность, потребуются автономные космические аппараты, способные перевозить очень холодное, а иногда и летучее топливо, что особенно трудно сделать в условиях с отсутствием гравитации. NASA уже работает над этим вариантом и даже протестировала такую возможность на практике.

Помимо SpaceX и Blue Origin, не менее важными космическими технологиями займутся и другие компании. К примеру, Maxar, специализирующаяся на производстве спутников связи, займётся тестированием лёгких и гибких солнечных панелей нового поколения и роботов, которые будут собираться на орбите. Sierra Nevada будет работать над возвращением второй ступени ракеты, что ещё не удавалось сделать SpaceX.

Источник: The Verge