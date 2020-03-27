SpaceX модернизирует свою стартовую площадку в преддверии испытаний Starship SN3





SpaceX приступила к модернизации стартовой площадки для космического корабля Starship в Южном Техасе в ожидании завершения разработки следующего прототипа корабля, фотографии которого Илон Маск опубликовал в Twitter. SpaceX удалось успешно испытать топливный бак Starship SN2 и завершить сборку второго полномасштабного корабля через несколько недель после неудачных испытаний SN1. На текущий момент компания работает над созданием не одного, а сразу нескольких прототипов корабля.

В течение двух недель SpaceX занималась сваркой, сборкой и монтажом отдельных секций следующего прототипа Starship SN3. Однако в последние несколько дней акцент сместился на стартовую площадку, на которой будут проходить испытания корабля. На это намекает появление нового причудливого элемента на вершине Starship SN3, который начали устанавливать специалисты SpaceX.

Работы по модернизации стартовой площадки начались 24 марта, когда была установлена стойка с четырьмя опорами, похожая на штатив. Она, предположительно, предназначена для крепления мощных гидравлических домкратов, имитирующих усилие, которое может создавать двигатель Raptor (более 200 тонн). Ожидается, что SpaceX сначала проведёт огневые испытания с одним двигателем на прототипе, а затем повторит то же самое, но уже с тремя двигателями Raptor, оптимизированными для работы при атмосферном давлении на уровне моря.

Перед этими испытаниями SpaceX должна проверить корпус корабля на прочность с помощью вышеупомянутых гидравлических домкратов. Для Starship SN2 использовали один домкрат и временный стенд для имитации тяги одного двигателя. Кораблю Starship SN3 понадобятся три домкрата, чтобы имитировать усилие в 600 тонн, создаваемое тремя «рапторами».

Судя по фотографиям, опубликованным Маском, каждый крупный конструктивный элемент Starship SN3 близится к своему завершению. Возможно, уже через несколько дней SpaceX доставит ракету на стартовую площадку, чтобы начать подготовку к первым испытаниям.

Источник: Teslarati