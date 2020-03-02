SpaceX лопнула прототип Starship во время испытаний (и это нормально) и получила контракт NASA (на $117 млн) на запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с миссией Psyche





На прошедших выходных произошло два достаточно весомых события, связанных со SpaceX. Одно касается проекта межпланетного корабля Starship, а другое — сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

28 февраля во время испытаний по накачке топливных баков опытного образца корабля Starship SN1 произошел инцидент — при наддуве жидким азотом бак лопнул, а фрагменты обшивки ракеты разлетелись на несколько десятков метров. Сами испытания транслировались в прямом эфире, так что момент удалось запечатлеть на видео.

Как видим, вследствие импульса после разрыва бака большая часть корабля подлетела на небольшую высоту, а затем ее части упали на землю.

Испытания проводились на территории строящегося космодрома SpaceX в Бока Чика (Техас). Как известно, там сейчас сосредоточены все основные работы по проекту. В рамках испытаний по накачке топливных баков лопнул прототип Starship SN1, который SpaceX планировала использовать для первого суборбитального тестового полет на высоту 20 км с последующим приземлением. Да, злопыхатели SpaceX могут ликовать, но едва ли эти испытания можно считать полной неудачей, ведь именно ради этого и проводятся тесты. Сейчас разработка Starship находится на начальном этапе и на этой стадии такие аварии — обычное дело. Разработчики ракеты вынесут из случившегося необходимый опыт, чтобы в следующий раз такого не повторилось. Справедливости ради, однажды SpaceX уже наступила на такие же грабли. В ходе ноябрьской проверки топливной системы при максимальном давлении бак с кислородом Mk1 тоже лопнул. Тогда в SpaceX решили не восстанавливать поврежденный прототип и перейти к разработке Starship SN1. Параллельно с SN1 в Бока Чика велась разработка второго прототипа SN2. Рискнем предположить, что теперь именно его будут готовить для первых летных испытаний на высоту 20 км.

Испытания проводились поздно вечером 28 февраля, на следующей день на канале NASASpaceflight в YouTube появился ролик, демонстрирующий то, что осталось от SN1. Вскоре вышло еще одно видео — на утро следующего дня сотрудники SpaceX взялись расчищать площадку от фрагментов прототипа ракеты.

Что касается второй новости, SpaceX получила контракт NASA на запуск исследовательского зонда Psyche с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Стоимость контракта — $117 млн. Речь о миссии по изучению металлического астероида 16 Психея. Запуск намечен на июль 2022 года.

Ожидается, это эта миссия позволит нам узнать больше подробностей о ранних этапах формирования планет земного типа и процессах, протекающих в их ядрах на разных стадиях развития. В качестве попутной нагрузки в космос будут выведены несколько малых аппаратов: два аппарата EscaPADE для исследования атмосферы Марса и два аппарата Janus для исследования двойных астероидов (предварительно определены две потенциальные цели: 1991 VH и 1996 FG3).

Falcon Heavy — самая грузоподъемная ракета из действующих: на низкую опорную орбиту она способна вывести почти 64 т груза, а на орбиту Марса – 16,8 т. Будучи основанной на Falcon 9, она является многоразовой и подразумевает возврат всех трех первых ступеней для повторного использования. К настоящему моменту SpaceX уже трижды запускала Falcon Heavy (все три запуска — успешные): впервые в феврале 2018 года, когда в рамках тестовой миссии в направлении Марса отправили личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster с манекеном по прозвищу Starman, а в апреле 2019 года в рамках перового коммерческого запуска SpaceX вернула все три блока первой ступени после первого коммерческого запуска Falcon Heavy со спутником Arabsat-6A, а во время майского запуска с миссией STP-2 компания Илона Маска впервые смогла поймать часть головного обтекателя в сеть. В следующий раз SpaceX запустит тяжелую ракету Falcon Heavy уже в феврале 2021 года с секретной миссией AFSPC-52 по контракту с ВВС США. Всего на 2021 год планируется 10 запусков Falcon Heavy.

Источник: Geekwire и TechCrunch