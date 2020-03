У SpaceX уже почти готов новый полноразмерный прототип межпланетного корабля Starship SN3 для летных испытаний

С нашей последней новости о Starship, двухступенчатой сверхтяжелой многоразовой ракете SpaceX, предназначенной для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс, скопилось несколько обновлений. Вообще поражает, насколько стремительно SpaceX развивает проект, учитывая то, что компания сейчас направляет на него около 5% ресурсов.

Напомним, 28 февраля SpaceX лишилась прототипа Starship SN1 — он не выдержал опрессовки (так называют испытания газовых или гидравлических систем и емкостей на герметичность и способность держать проектное давление). Но уже 9 марта Илон Маск сообщил, что прототип Starship SN2 — незаконченный топливный банк, переделанный для специальных испытаний — успешно прошел проверку на прочность. Этот тест послужил доказательством, что SpaceX исправила недостаток, ставший причиной уничтожения Starship SN1.

Топливный бак Starship SN2 с доработанными двигательным отсеком и конструкцией крепления двигателей (или «двигательной шайбой», как ее называл Маск — фото ниже) выдержал не только испытания давлением, но и прошел моделирование тяги двигателя с помощью промышленного гидравлического домкрата.

Static fire & short flights with SN3, longer flights with SN4, but spooling up the whole Starship/Raptor production line is really what matters — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2020

Сейчас разработка Starship находится на начальном этапе и SpaceX постоянно вносит изменения в конструкцию.

Slight booster length increase to 70m, so 120m for whole system. Liftoff mass ~5000 mT. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2020

Например, на днях Маск рассказал, что возвращаемая первая ступень Super Heavy будет немного длиннее — 70 м против ранее планируемых 68 м, а вся система — 120 м. То есть, вторая ступень ракеты и одновременно космический корабль Starship должна иметь длину в 50 метров, что в точности соответствует более ранним планам. Взлетная масса должна составить около 5000 тонн.

Напомним, Super Heavy может иметь до 37 кислородно-метановых двигателей Raptor (в атмосферной версии), семь из них будут подвижными (это нужно для управления ориентацией ракеты) и при взлете сможет выдавать тягу 90 000 кН, что в 12 раз больше тяги, чем у нынешней ракеты Falcon 9. Вот здесь мы рассказывали подробнее о ТТХ ракеты Super Heavy и корабля Starship.

Вскоре после объявления новой длины Super Heavy Маск упомянул, что дизайн корабля Starship также претерпевает изменения.

Pretty close. Design is evolving rapidly. Would be great to flatten domes, embed engines & add ~1.5 barrel sections of propellant for same total length. Also, current legs are a bit too small. — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2020

Сейчас рассматривается вариант сделать куполообразное днище топливного бака Starship (и Super Heavy, вероятно, тоже) более сплющенным. Это может позволить расширить пространство топливного бака на дополнительные ~3 м, сохранив длину корабля на уровне прежних 50 м. То есть, конструкция станет эффективнее.

Еще одно новое изменение: переход на некий новый сплав вместо широко используемой сейчас нержавеющей стали 301. Что это за новый сплав и какие преимущества он обеспечит по сравнению с 301 пока остается только гадать.

Ранее Маск рассказывал, что для орбитальных запусков требуется повысить качество сборки в 3-4 раза по сравнению с «водонапорной башней» Starhopper, летавшей на высоту 20 и 150 м, в то же время для суборбитального запуска требования немного ниже. Кроме того, решающее значение имеет коэффициент конструктивного совершенства (соотношение массы конструкции к массе топлива). Корпус Starhopper был изготовлен из стали толщиной 12,5 мм против 4 мм у SN1, и ранее компания планировала перейти на листы толщиной менее 2 мм в местах диаметром 9000 мм.