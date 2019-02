SpaceX осуществила свою 70-ю миссию в рамках очередного третьего повторного запуска Falcon 9, выведя на орбиту первый (частный!) израильский лунный зонд

В ночь на 22 февраля компания SpaceX в очередной раз запустила ракету-носитель Falcon 9. Примечательным этот запуск делают несколько моментов.

Во-первых, компания снова в третий раз использовала первую ступень, которая до этого уже дважды летала в космос и дважды вернулась. То есть, это был третий повторный запуск первой ступени Falcon 9 последней модификации B5 (B1048.3). К слову, использовалась ступень, которая дважды летала с авиабазы Ванденберг (первый раз в июле с миссией Iridium NEXT-7, а во второй раз в октябре 2018 года с миссией SAOCOM 1A).

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa

— SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019