SpaceX осуществила свою 70-ю миссию в рамках очередного третьего повторного запуска Falcon 9, выведя на орбиту первый (частный!) израильский лунный зонд

В ночь на 22 февраля компания SpaceX в очередной раз запустила ракету-носитель Falcon 9. Примечательным этот запуск делают несколько моментов.

Во-первых, компания снова в третий раз использовала первую ступень, которая до этого уже дважды летала в космос и дважды вернулась. То есть, это был третий повторный запуск первой ступени Falcon 9 последней модификации B5 (B1048.3). К слову, использовалась ступень, которая дважды летала с авиабазы Ванденберг (первый раз в июле с миссией Iridium NEXT-7, а во второй раз в октябре 2018 года с миссией SAOCOM 1A).

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 3:45 по Киеву, а в 03:57 ступень успешно села на морскую платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Во-вторых, эта миссия, о которой речь пойдет чуть ниже, стала юбилейной 70-й миссией SpaceX, с чем мы и поздравляем компанию Илона Маска. Напомним, что SpaceX — достаточно молодая компания. Она была основана в 2002 году, первый успешный запуск ракеты Falcon 1 состоялся лишь в 2008 году, а Falcon 9 впервые успешно стартовала в 2010 году.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019

Ну и в-треьих, говоря о самой миссии, ракета Falcon 9 вывела на орбиту три аппарата: индонезийский геостационарный спутник связи Nusantara Satu (PSN 6), экспериментальный спутник ВВС США S5, а также израильский посадочный лунный аппарат «Берешит» (בְּרֵאשִׁית; «Бытие» в переводе с иврита). Именно последний представляет наибольший интерес, поскольку это первая в истории Израиля межпланетная станция, а также первый в истории случай, когда к Луне отправляется зонд, созданный на частные средства. Мы о нем уже писали.

Израильской некоммерческая организация SpaceIL создавала аппарат в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE, который, как известно, был закрыт из-за того, что ни один из участников не успел выполнить задачи в отведенной организаторами время. Но SpaceIL сумела привлечь около 50 миллионов долларов за счет привлечения средств венчурных фондов, и меценатов, чтобы доделать аппарат и провести миссию.

Зонд оснащен собственными двигателями, которые помогут ему добраться до Луны и совершить посадку на спутник. После посадки модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания, так как это было одним из главных требований конкурса Google Lunar XPRIZE. Да, он закрыт, но создатели предусмотрели такую возможность. Что интересно, взлетная масса аппарата составляет 585 килограммов, из которых 435 приходится на топливо.

Ожидается, что израильский луноход совершит посадку на спутнике Земли в начале апреля 2019 года. Он оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны. Кроме того, NASA предоставило для аппарата уголковый отражатель для лазерной локации. Наконец, он несет цифровую капсулу времени, которая содержит данные об израильских культурных и исторических артефактах.

В случае успеха Израиль станет четвертым государством (после России, США и Китая), посадившим космический аппарат на поверхность Луны.

Напомним, что в следующем месяце нас ожидают две еще более захватывающие миссии — первый демонстрационный полет Crew Dragon без экипажа и второй запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. Кроме того, есть небольшая вероятность первого тестового запуска экспериментального аппарата Starship, о котором мы последнее время много писали.