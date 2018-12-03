SpaceX в третий раз запустила уже дважды летавшую первую ступень Falcon 9 и снова посадила ее

Памятку SpaceX-скептика «Вы находитесь здесь» пора снова обновлять. Буквально только что SpaceX достигла очередной важной цели – для сегодняшней миссии SSO-A SmallSat Express компания Илона Маска впервые использовала первую ступень, которая ранее уже дважды летала в космос. Забегая наперед, все прошло успешно. Запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube.

В рамках миссии SSO-A SmallSat Express, как мы рассказывали в предыдущей новости, ракета-носитель Falcon 9 вывела 64 спутника.

Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в 20:32 по киевскому времени. Примерно через две минуты произошло разделение ступеней, а на 11 минуте после старта первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу «Just Read the Instructions» в Тихом океане.

Second stage engine cutoff confirmed. — SpaceX (@SpaceX) December 3, 2018

Сейчас вторая ступень продолжает вывод груза на запланированную низкую гелиосинхронную орбиту.

За счет многоразового использования ракет и космических аппаратов SpaceX рассчитывает существенно снизить стоимость доставки грузов на орбиту. Благодаря конструктивным усовершенствованиям в последней модификации Falcon 9 Block 5 первые ступени нового поколения рассчитаны на 10 запусков минимум без необходимости замены каких-то компонентов – минимальный техосмотр и заправка. В то же время с ремонтами и заменой изношенных компонентов Block 5, как ожидается, можно будет повторно запускать до 100 раз.

К сожалению, пока нет точных данных, насколько это позволит снизить стоимость одного запуска, но ожидается, что в разы. Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. В теории можно рассчитывать на удешевление до $5 млн. Хотя ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!