Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику-медузу, которая блуждает по космосу

Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Вебб» обнаружили в глубоком космосе редкую галактику, похожую на медузу.

Медузами называют галактики, которые имеют длинные хвосты из газа и молодых звезд, образующиеся и вытягивающиеся под воздействием внешнего давления. Обнаруженная галактика находится на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли. Свет от объекта, получившего название COSMOS2020-635829, шел к нам примерно 8 млрд лет. Галактику обнаружил астроном Ян Робертс из Университета Ватерлоо, просматривая изображения, сделанные «Джеймсом Веббом».

На пути к центрам плотных галактических скоплений спиральные галактики сталкиваются с потоками горячего газа, который заполняет разреженное межгалактическое пространство. В процессе движения эти потоки захватывают газ и звезды внутри галактики, из которых формируется длинный шлейф. Именно в таких хвостах происходит формирование новых звезд.

Проанализировав изображение, исследователи обнаружили симметричный звездный диск, от которого тянется односторонний хвост — цепочка участков активного звездообразования. Окончательно подтвердить статус галактики медузы удалось, проведя спектральный анализ дополнительных наблюдений, выполненных с помощью обсерватории «Джемини».

Астрономы установили, что длина хвоста превышает 20 тыс. световых лет. Молодые звезды, сформировавшиеся в этом хвосте, составляют около 1% от массы галактики. Их возраст не превышает 100 млн лет. При этом в самой галактике продолжается звездообразование: по оценкам, в ней формируются примерно 90 солнечных масс звезд в год.

COSMOS2020-635829 получила статус первой подтвержденной галактики-медузы с ионизированным газовым хвостом на таком большом расстоянии от Земли. По словам Яна Робертса, астрономы не знают, насколько распространен этот тип галактик в глубоком космосе.

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Такой тип галактик позволяет астрономам детальнее исследовать эволюцию галактик и процесс образования звезд. Некоторые галактики в плотных средах формируют гораздо меньше новых звезд, чем другие, понимание причин этого имеет ключевое значение для понимания того, как меняются галактики со временем.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: LiveScience