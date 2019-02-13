На следующей неделе израильская компания SpaceIL запустит в околоземное пространство первый частный лунный аппарат
Первый в истории человечества частный лунный аппарат «Берешит» (בְּרֵאשִׁית; «Бытие» в переводе с иврита), созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, прошел все предполетные проверки и сейчас полностью готов к отправке в космос на борту ракеты Falcon 9. Предположительно, его запуск состоится 21 февраля, если этому не помешает погода, сообщает официальный микроблог проекта.
«Успешный запуск «Берешита» подведет итог восьми с половиной годам очень упорной и кропотливой работы. Когда мы начали работать над этим проектом, то абсолютно не представляли себе, сможем ли мы когда-либо реализовать его», — заявил Йонатан Уайнтрауб, один из исследователей SpaceIL.
Выйдя в околоземное пространство, «Берешит» отсоединится от ракеты-носителя. На орбите Земли он проведет примерно 2,5 месяца, постепенно повышая свою высоту. Когда модуль достигнет нужной точки и окажется захваченным гравитацией Луны, он включит главные двигатели и выйдет на траекторию полета к естественному спутнику.
По расчетам SpaceIL, «Бытие» выйдет на лунную орбиту примерно во второй половине апреля, после чего совершит посадку в Море Ясности, неподалеку от места прилунения «Аполлона-17», и проработает на поверхности Луны примерно два дня. Столь короткие сроки работы связаны с тем, что у «Берешита» нет тепловой защиты и систем охлаждения, вследствие чего электроника и батареи аппарата, скорее всего, быстро выйдут из строя из-за перегрева.
Тем не менее, за это время, согласно плану израильских ученых, устройство должно успеть провести фото- и видео- съемку поверхности Луны, а также осуществить серию замеров ее магнитного поля при помощи научного прибора, созданного физиками из Института имени Вейцмана в Реховоте.
Исследователи отмечают, что изучение природы магнитного поля Луны является ключом к понимаю природы нашего спутника. Существует предположение, что около 3,6 миллиарда лет назад Луна обладала таким же сильным магнитным полем, как и Земля. Собранные израильским аппаратом данные, как считается, помогут лучше разобраться в истории небесного тела.
Напоследок отметим, что если все пойдет по плану, «Берешит» не только станет первым частным космическим аппаратом на Луне, но и установит первый частный научный прибор на поверхность спутницы Земли. Кроме того, успех миссии сделает Израиль четвертой страной – после СССР, США и Китая, — которая высадила свой космический аппарат на поверхность естественного спутника нашей планеты.
Источник: hi-news
- Для питания аппарата будут использоваться солнечные батареи.
- Размеры «Берешита» сравнительно небольшие – около 2-х метров в диаметре и 1,2 метра в высоту. Помимо различной электроники, аппарат несет на борту цифровую «капсулу времени» с культурно-историческими артефактами Израиля.
- После прилунения устройство в качестве эксперимента на мгновение вновь включит двигатели и попытается «отпрыгнуть» от места посадки на несколько сотен метров.
- SpaceIL является частной некоммерческой организацией. На осуществление запуска «Берешита» компания получила от меценатов около $95 млн. Основными покровителями миссии являются израильский бизнесмен Моррис Кан и американский предприниматель Шелдон Адельсон.
- В ходе прилунения «Бытия» лунный орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter исследует пыль, которая поднимется в результате посадки аппарата, на предмет наличия в ней частиц ртути и водорода. Также LRO проведет съемку места высадки в видимом диапазоне.
- Вместе с израильским аппаратом ракета-носитель Falcon 9 выведет на геопереходную орбиту новый индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6, а также кубсат, принадлежащий Исследовательской лаборатории ВВС США.