На следующей неделе израильская компания SpaceIL запустит в околоземное пространство первый частный лунный аппарат

Первый в истории человечества частный лунный аппарат «Берешит» (בְּרֵאשִׁית; «Бытие» в переводе с иврита), созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, прошел все предполетные проверки и сейчас полностью готов к отправке в космос на борту ракеты Falcon 9. Предположительно, его запуск состоится 21 февраля, если этому не помешает погода, сообщает официальный микроблог проекта.

«Успешный запуск «Берешита» подведет итог восьми с половиной годам очень упорной и кропотливой работы. Когда мы начали работать над этим проектом, то абсолютно не представляли себе, сможем ли мы когда-либо реализовать его», — заявил Йонатан Уайнтрауб, один из исследователей SpaceIL.

Выйдя в околоземное пространство, «Берешит» отсоединится от ракеты-носителя. На орбите Земли он проведет примерно 2,5 месяца, постепенно повышая свою высоту. Когда модуль достигнет нужной точки и окажется захваченным гравитацией Луны, он включит главные двигатели и выйдет на траекторию полета к естественному спутнику.

По расчетам SpaceIL, «Бытие» выйдет на лунную орбиту примерно во второй половине апреля, после чего совершит посадку в Море Ясности, неподалеку от места прилунения «Аполлона-17», и проработает на поверхности Луны примерно два дня. Столь короткие сроки работы связаны с тем, что у «Берешита» нет тепловой защиты и систем охлаждения, вследствие чего электроника и батареи аппарата, скорее всего, быстро выйдут из строя из-за перегрева.

Тем не менее, за это время, согласно плану израильских ученых, устройство должно успеть провести фото- и видео- съемку поверхности Луны, а также осуществить серию замеров ее магнитного поля при помощи научного прибора, созданного физиками из Института имени Вейцмана в Реховоте.

Исследователи отмечают, что изучение природы магнитного поля Луны является ключом к понимаю природы нашего спутника. Существует предположение, что около 3,6 миллиарда лет назад Луна обладала таким же сильным магнитным полем, как и Земля. Собранные израильским аппаратом данные, как считается, помогут лучше разобраться в истории небесного тела.

Напоследок отметим, что если все пойдет по плану, «Берешит» не только станет первым частным космическим аппаратом на Луне, но и установит первый частный научный прибор на поверхность спутницы Земли. Кроме того, успех миссии сделает Израиль четвертой страной – после СССР, США и Китая, — которая высадила свой космический аппарат на поверхность естественного спутника нашей планеты.

Источник: hi-news