SpaceX отложила туристические полеты вокруг Луны как минимум на год

SpaceX заявила, что в этом году туристических полётов вокруг Луны ждать не стоит. Компания откладывает свои планы до середины 2019 года, а может и до более поздней даты, сообщает The Wall Street Journal. В минувшие выходные представитель компании Джеймс Глисон (James Gleeson) подтвердил, что запуск отложен, но заверил, что SpaceX по-прежнему намерена реализовать задуманное, поскольку «интерес частных лиц к полётам вокруг Луны только растёт».

По всей видимости, такая задержка связана со спадом количества запусков. В следующем году SpaceX планирует сократить их количество на 40% по сравнению с текущим годом. В 2018 году, как ожидается, будет осуществлено 28 запусков. В первую очередь это связано с недостатком производственных заказов и контрактов на запуск больших коммерческих спутников.

Кроме того, компания Илона Маска сомневается в достаточном спросе на Falcon Heavy – новейшую ракету сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования. Как известно, её запуск также переносился несколько раз, но ракету всё-таки успешно запустили в феврале этого года. Многие эксперты и чиновники из космической отрасли считают, что последняя усовершенствованная модификация более лёгкой и компактной ракеты Falcon 9 способна вывести на орбиту большинство спутников, поэтому потребности в Falcon Heavy они пока не видят.

В феврале 2017 года Илон Маск заявил о своих намерениях до конца 2018 года отправить космических туристов на пилотируемом корабле Dragon в полёт вокруг Луны. Запуск планировали осуществить с помощью ракеты Falcon Heavy. Позже сообщалось о том, что якобы двое желающих уже внесли залог за будущую миссию и готовятся пройти курс подготовки для недельного пребывания в космосе. В это время в SpaceX проводили беспилотные лётные испытания Dragon.

NASA назначило первый испытательный полёт Dragon с астронавтами на борту на конец 2018 года, но в Конгрессе США считают, что это случится не ранее 2019 года, а возможно даже и позже, пока будут получены все разрешения. Некоторые эксперты и аналитики видят огромные риски для SpaceX, вплоть до угрозы жизни космических туристов, прежде чем Dragon дадут зелёный свет для доставки астронавтов NASA на МКС.

Источник: The Wall Street Journal