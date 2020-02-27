SpaceX построит завод и инженерно-конструкторский центр в порту Лос-Анджелеса — там будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship





SpaceX, как известно, вовсю сейчас работает над первым полноразмерным прототипом корабля Starship, предназначенного для межпланетных путешествий; в ближайшие месяцы должны начаться летные испытания и Маск почти каждый день публикует в Twitter фото с места строительства SN1 c площадки SpaceX в Бока Чика. Собственно, вот последняя с подготовкой топливного бака к установке двигателей Raptor и статическим огневым испытаниям.

Starship SN1 tank preparing for Raptor attachment & static fire pic.twitter.com/jx0ijLrxWx — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2020

Сейчас все основные работы по проекту ведутся на территории строящегося космодрома SpaceX в Бока Чика и в Коко (Флорида), где параллельно вторая команда собирает другой прототип SN2. Тем временем SpaceX получил окончательное разрешение на строительство будущего завода, где будут собираться корабли Starship, в порту Лос-Анджелеса. Как сообщает Reuters, городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за строительство объекта (12–0).

Надо отметить, что договоренность с местными властями у SpaceX была еще в 2018 года, когда компания впервые взяла в аренду земельный участок. Но, как отмечает источник, SpaceX воспользовалась правом на аннулирование разрешения в течение 180 дней, когда решила перенести начальную фазу проекта Starship в Техас. Но, как известно, штаб-квартира SpaceX находится в Лос-Анджелесе. Кроме того, в подписанном с местными властями договоре об аренде оговорена возможность расширения арендуемой площади с 12,5 акров (5 га) до 19 акров (7,7 га). Так что, похоже, окончательно определилась с местом строительства завода. По условиям договора, арендная плата составит $1,7 млн в год.

Остается добавить, что кроме завода SpaceX планирует построить в порту Лос-Анджелеса и инженерно-конструкторский центр. Надо ли говорить, что проводить запуски здесь не будут — созданные космические аппараты будут транспортироваться из портового комплекса на космодром на барже или корабле.

Сроки начала строительства пока не сообщаются.

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