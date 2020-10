SpaceX впервые запустила Falcon 9 с использовавшейся уже дважды створкой обтекателя (и поймала ее в сеть!). Группировка интернет-спутников Starlink теперь насчитывает почти 800 штук

6 октября SpaceX после множества переносов (изначально этот запуск планировался на 17 сентября) наконец-то провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink 12 v1.0, отправив на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников. SpaceX успешно вывела спутники Starlink на орбиту, в очередной раз посадила первую ступень на морскую платформу и поймала створку головного обтекателя, которая до этого использовалась уже дважды, в сеть служебного корабля Ms. Tree. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

В этот раз никаких рекордов по многоразовому использованию не ставили (более шести раз одну и ту же первую ступень Falcon 9 пока не запускали) — в рамках миссии Starlink 12 v1.0 использовалась первая ступень Falcon 9 B1058.3, которая до этого летала в космос трижды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. И хотя SpaceX постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени, он все еще далека от планов Илона Маска по запуску одной и той же ступени дважды за сутки. Нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде 6 октября в 14:30 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Jpkeiw9dIn

— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020