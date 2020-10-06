SpaceX впервые запустила Falcon 9 с использовавшейся уже дважды створкой обтекателя (и поймала ее в сеть!). Группировка интернет-спутников Starlink теперь насчитывает почти 800 штук





6 октября SpaceX после множества переносов (изначально этот запуск планировался на 17 сентября) наконец-то провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Starlink 12 v1.0, отправив на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников. SpaceX успешно вывела спутники Starlink на орбиту, в очередной раз посадила первую ступень на морскую платформу и поймала створку головного обтекателя, которая до этого использовалась уже дважды, в сеть служебного корабля Ms. Tree. Трансляция запуска проходила на YouTube-канале SpaceX.

В этот раз никаких рекордов по многоразовому использованию не ставили (более шести раз одну и ту же первую ступень Falcon 9 пока не запускали) — в рамках миссии Starlink 12 v1.0 использовалась первая ступень Falcon 9 B1058.3, которая до этого летала в космос трижды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. И хотя SpaceX постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени, он все еще далека от планов Илона Маска по запуску одной и той же ступени дважды за сутки. Нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде 6 октября в 14:30 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Jpkeiw9dIn — SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020

Также SpaceX в очередной раз удалось поймать створку головного обтекателя, которая до этого использовалась уже дважды, в сеть служебного корабля Ms. Tree. То есть, она, скорее всего, будет использована и в четвертый раз. Вторую половину достали из воды после мягкого приводнения — ее попробуют восстановить для повторного использования.

Ms. Tree caught the fairing half that flew in support of two previous missions! pic.twitter.com/p61bdBrdRP — SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020

Напомним, SpaceX ловит створки обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть, а в прошлом месяце в рамках запуска ANASIS-II впервые поймала обе части головного обтекателя в сеть. Также SpaceX приспособилась использовать створки обтекателя, выловленные после мягких приводнений на парашютах. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Вторая ступень продолжила работу и в итоге вывела спутники на запланированную орбиту.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/x83OvjB4Pa — SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020

Starlink

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink достигла примерно 773 штук. С начала года SpaceX провела уже 11 (!) запусков в интересах Starlink и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще три запуска Starlink.

Не так давно мы знакомились с первыми результатами тестов по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Более широкое тестирование системы Starlink должно начаться после запуска миссии Starlink 14 v1.0 в следующем месяце. Вскоре после этого должен состояться официальный запуск Starlink в США и Канаде. Полноценное развертывание сети Starlink по всему миру намечено на середину 2020-х годов.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о $100 в месяц.

В обозримом будущем SpaceX может выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Более подробно об устройстве системы спутникового интернета SpaceX здесь.