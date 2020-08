Первые результаты тестов спутникового интернета Starlink от SpaceX — до 60,24 Мбит/с на прием и задержка 21-90 мс

Некоторое время назад SpaceX запустила закрытое бета-тестирование глобального спутникового интернета Starlink с ограниченным числом участников, и вот сейчас на сайте Reddit появились первые результаты тестов.

SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые. На прошлой неделе SpaceX отправила на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, увеличив орбитальную группировку до 600 штук. Из них более 500 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. К слову, первая партия из 60 спутников Starlink версии 1.0 отправилась на орбиту в ноябре прошлого года, и с начала года SpaceX провела уже 8 запусков в интересах Starlink.

Илон Маск ранее говорил, что для нормальной работы сети требуется минимум 780 спутников. На 18 августа запланирована отправка новой партии в рамках миссии Starlink 10 v1.0 и вместе с тремя дополнительными спутниками SkySat-19, -20 и -21 для Planet Labs по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. И до конца этого года SpaceX планирует выполнить еще шесть запусков Starlink. Более широкое тестирование системы Starlink должно начаться после запуска миссии Starlink 14 v1.0. То есть, от запуска масштабного бета-теста нас отделяет четыре запуска.

Сейчас же программа бета-тестирования ограничена северной частью США и южной частью Канады, включая сельские районы штата Вашингтон. Изображение с результатами по итогам серии тестов в SpeedTest вы можете видеть ниже:

Как видим, скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем — 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки — 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка — 21 мс. Средняя задержка по итогам серии тестов — 30-40 мс, а в худшем случае показатель достигал 90 мс.

Для сравнения, спутники первого поколения системы HughesNet обеспечивали скорости до 25 Мбит/с и до 3 Мбит/с на прием и отдачу соответственно при задержке более 500 мс, указывает ресурс FreeNews.

В Украине же средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД составляет 40 Мбит/с, средняя скорость отдачи — 37 Мбит/с, а средний показатель задержки — 3 мс (данные исследования nPerf по итогам 2019 года). Если же говорить о мобильном интернете, то средняя скорость скачивания в зависимости от оператора варьируется от 13,79 Мбит/с (lifecell) до 19,04 Мбит/с (Vodafone), выгрузки — 7,88-8,93 Мбит/с, а задержки — на уровне 50 мс (данные исследования nPerf за первое полугодие 2020-го). Иными словами, показатели у Starlink весьма достойные, особенно с учетом того, что сейчас проект находится в стадии закрытого бета-теста, и в конечном итоге система покроет полностью весь мир.

В SpaceX обещают, что после официального запуска Starlink будет обеспечивать скорости до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу. Но президент SpaceX Гвинн Шотвелл обещала, что интернет Starlink будет дешевле, чем у конкурентов. Отраслевые эксперты предполагают, что SpaceX попросит около $100/месяц.



Многие пользователи на Reddit в своих комментариях написали, что сейчас платят по $150/месяц за тариф со скоростью приема 10 Мбит/с и передачей 1 Мбит/с, и готовы перейти на Starlink, как только он заработает. В США и Канаде он должен заработать уже к концу этого года, а полноценное развертывание сети Starlink по всему миру намечено на середину 2020-х годов. У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников. Разумеется, это вовсе не означает, что она планирует запускать столько.

SpaceX told the FCC in a late July presentation that the company’s Starlink unit is “now building 120 satellites per month” and has “invested over $70 million developing and producing thousands of consumer user terminals per month.” pic.twitter.com/DJi1uIaw3l

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 7, 2020