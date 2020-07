SpaceX вывела на орбиту первый южнокорейский военный спутник ANASIS-II, обновив 35-летний рекорд скорости повторного запуска «Атлантиса». И впервые поймала обе части головного обтекателя в сеть

В ночь на 21 июля SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник связи военного назначения ANASIS-II (прежнее название — K-Milsat-1) для Южной Кореи. Администрация программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи подписала контракт на его запуск еще в 2014 году и это первый спутник, созданный специально для военных нужд. Как обычно, трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Изначально этот запуск планировался на начало июля, но трижды откладывался. Примечательно то, что большинство, если не все, эти переносы, по-видимому, были обусловлены проблемами со второй ступенью — единственным одноразовым компонентом ракеты Falcon 9. Но это не помешало SpaceX обновить рекорд скорости повторного запуска многоразового носителя, который шаттл «Атлантис» удерживал 35 лет. 3 октября 1985 года «Атлантис» STS-51J успешно стартовал со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, около четырех суток провел на орбите, вернулся на Землю, после чего спустя 54 дня опять отправился в космос. SpaceX смогла улучшить этот результат на 3 дня, уложившись в 51 день.

Comet NEOWISE over Falcon 9 and ANASIS-II vertical on SLC-40. Today’s launch window opens at 5:00 p.m. EDT and closes at 8:55 p.m. EDT, and weather is looking 70% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/5ITydgvQVI

— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020