SpaceX вывела на орбиту первый южнокорейский военный спутник ANASIS-II, обновив 35-летний рекорд скорости повторного запуска «Атлантиса». И впервые поймала обе части головного обтекателя в сеть





В ночь на 21 июля SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту спутник связи военного назначения ANASIS-II (прежнее название — K-Milsat-1) для Южной Кореи. Администрация программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи подписала контракт на его запуск еще в 2014 году и это первый спутник, созданный специально для военных нужд. Как обычно, трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Изначально этот запуск планировался на начало июля, но трижды откладывался. Примечательно то, что большинство, если не все, эти переносы, по-видимому, были обусловлены проблемами со второй ступенью — единственным одноразовым компонентом ракеты Falcon 9. Но это не помешало SpaceX обновить рекорд скорости повторного запуска многоразового носителя, который шаттл «Атлантис» удерживал 35 лет. 3 октября 1985 года «Атлантис» STS-51J успешно стартовал со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, около четырех суток провел на орбите, вернулся на Землю, после чего спустя 54 дня опять отправился в космос. SpaceX смогла улучшить этот результат на 3 дня, уложившись в 51 день.

Comet NEOWISE over Falcon 9 and ANASIS-II vertical on SLC-40. Today’s launch window opens at 5:00 p.m. EDT and closes at 8:55 p.m. EDT, and weather is looking 70% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/5ITydgvQVI — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Falcon 9 с ANASIS-II на стартовом столе. В небе видна комета NEOWISE

Во время этого запуска SpaceX использовала первую ступень F9 B5 B1058.2, восстановленную после недавнего исторического пилотируемого запуска корабля Crew Dragon Demo-2 (NASA планирует вернуть корабль с экипажем на Землю 2 августа). Falcon 9 B1058 успешно прошла статические огневые испытания 11 июля, спустя 42 дня после вывода астронавтов на орбиту и спустя 38 дней после возвращения ракеты-носителя на сушу после посадки на морскую платформу. Да, сравнивать процедуру подготовки к повторному запуску Falcon 9 и шаттлов не очень корректно, учитывая сложность конструкции и объем подготовительных работ, но чисто технически SpaceX побила рекорд.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 21 июля в 00:30 по киевскому времени.

Примерно через две с половиной минуты первая ступень успешно отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Вторая ступень отработала штатно и доставила спутник на запланированную геопереходную орбиту.

Deployment of ANASIS-II confirmed — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

ANASIS II — акроним от Army/Navy/Air Force Satellite Information System II. Это секретный военный спутник, так что подробностей минимум. Аппарат был разработан Airbus Defense and Space на платформе Eurostar E3000 при участии Alcatel Space. Контракт на создание аппарата был заключен в 2014-м году в рамках соглашения государства по поводу закупки истребителей-бомбардировщиков F-35 у Lockheed Martin, которая в итоге передала подряд Airbus Defence and Space.

Масса спутника — 5-6 тонн. Аппарат был доставлен на более низкую промежуточную геостационарную орбиту, а до окончательной геостационарной орбиты на высоте около 36 000 км он доберется самостоятельно с помощью собственных двигателей.

Еще одна важная деталь этого запуска — SpaceX впервые поймала обе створки головного обтекателя. Напомним, SpaceX ловит обтекатель при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть. Также SpaceX приспособилась использовать створки обтекателя, выловленные после мягких приводнений на парашютах. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).