SpaceX хочет выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу





Еще в 2013 году основатель SpaceX Илон Маск прямо заявил, что о публичном размещении акций (IPO) можно забыть ровно до того момента, пока межпланетный корабль SpaceX Starship (тогда проект проходил под названием Mars Colonial Transporter) не начнет регулярно возить людей на Марс и обратно на Землю (кстати, цена уже известна, так что можно начинать потихоньку откладывать). По последней оценке Маска, на создание самодостаточной колонии на Марсе потребуется 20 лет и около тысячи кораблей Starship. Тем не менее, желающие вскоре получат возможность купить не только акции Tesla (их курс — одна из самых излюбленных тем последнего времени), но и частичку SpaceX. Дело в том, что SpaceX планирует выделить нашумевший проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл обнародовала эти планы на недавней встрече с инвесторами, заявив, что «Starlink — это тот самый бизнес, с которым мы готовы совершить следующий шаг и провести публичное размещение акций». Позже представитель SpaceX подтвердил Quartz, что компания действительно рассматривает возможность выделения Starlink в независимую компанию в ближайшие годы.

Буквально на прошлой неделе SpaceX отправила на орбиту очередную (четвертую) партию из 60 спутников для раздачи глобального интернета Starlink, доведя общее число аппаратов в группировке до 240 штук (за минусом тех нескольких, что сошли с орбиты). На следующей неделе SpaceX вывести на орбиту пяту партию из 60 спутников, а до конца года в плане числится еще девять запусков спутников Starlink.

Ранее Маск говорил, что для обеспечения минимального покрытия необходимо довести общее число спутников до 420 штук, но рекомендуемое количество аппаратов для обеспечения нормальной работы сети — 780 штук.

На встрече с инвесторами Гвинн Шотвелл также затронула вопрос ценообразовании. Она не раскрыла подробные данные о тарифах, но заявила, что Starlink будет стоить «меньше, чем вы платите сейчас, но при этом в 5-10 раз быстрее».

SpaceX предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд. Также он прямо говорил, что очень рассчитает на высокую доходность и прибыльность проекта, так как это необходимо для достижения целей в рамках амбициозного плана по колонизации Марса.

У SpaceX уже есть разрешение на запуск почти 12 тысяч спутников, а в октябре 2019 года она запросила дополнительное разрешение на еще 30 тысяч аппаратов. Кроме того, в марте 2019 года SpaceX получила от FCC соответствующее разрешение на размещение на территории США 1 млн наземных терминалов. И Маск уже рассказывал, какими они будут (компактная спутниковая тарелка на держателе).

Более подробно узнать об устройстве системы спутникового интернета SpaceX можно узнать из нашего материала.

Напомним, на этой неделе открыла прием онлайн-заказов на доставку небольших спутников, тем самым распространив модель «райдшеринга», хорошо зарекомендовавшую себя в сервисе такси, на космические запуски.

Источник: и