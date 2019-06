SpaceX наконец-то удалось поймать часть головного обтекателя в сеть

И пускай SpaceX не удалось посадить центральный блок ракеты Falcon Heavy на автономную платформу в океане, сам запуск вполне можно считать более чем успешным.

Основная миссия STP-2 с выведением на три околоземные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3700 килограммов успешно продолжается. Буквально только что двигатель второй ступени ракеты-носителя в очередной раз перезапустился, отработал как положено после чего продолжился вывод оставшихся спутников на запланированные орбиты. Кроме того, SpaceX удалось вернуть боковые ускорители, те самые, что уже совершали полет и успешно возвращались на космодром после апрельского запуска саудовского спутника связи Arabsat 6A.

И вот сейчас стало известно, что после многочисленных попыток SpaceX наконец-то удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сеть на специальном судне. Об этом сообщил Илон Маск в своем твиттере.

Ms. Tree caught the Falcon fairing!!

Теперь осталось дождаться момента, когда SpaceX осмелится повторно использовать уже летавшие части обтекателя. Изначально компания Илона Маска хотела повторно использовать головной обтекатель Falcon Heavy, сохраненный после запуска спутника Arabsat-6A в апреле, для запуска телекоммуникационных спутников SpaceX Starlink. Но в итоге для этого запуска использовался новый обтекатель, который также удалось сохранить после мягкого приводнения в океане.

👏 THEY 👏 CAUGHT 👏 THE 👏 FAIRING 👏

1.5 years, 3 sets of arms, 4 nets, countless drop-tests and trials, 2 oceans, 1 rename, 5 failed attempts. SpaceX finally nailed it.

Wow. Just… wow. pic.twitter.com/wEwUuARMeB

— SpaceXFleet Updates (@SpaceXFleet) June 25, 2019