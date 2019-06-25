SpaceX наконец-то удалось поймать часть головного обтекателя в сеть





И пускай SpaceX не удалось посадить центральный блок ракеты Falcon Heavy на автономную платформу в океане, сам запуск вполне можно считать более чем успешным.

Основная миссия STP-2 с выведением на три околоземные орбиты 24 правительственных и коммерческих спутника общей массой 3700 килограммов успешно продолжается. Буквально только что двигатель второй ступени ракеты-носителя в очередной раз перезапустился, отработал как положено после чего продолжился вывод оставшихся спутников на запланированные орбиты. Кроме того, SpaceX удалось вернуть боковые ускорители, те самые, что уже совершали полет и успешно возвращались на космодром после апрельского запуска саудовского спутника связи Arabsat 6A.

И вот сейчас стало известно, что после многочисленных попыток SpaceX наконец-то удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сеть на специальном судне. Об этом сообщил Илон Маск в своем твиттере.

Ms. Tree caught the Falcon fairing!! — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2019

Теперь осталось дождаться момента, когда SpaceX осмелится повторно использовать уже летавшие части обтекателя. Изначально компания Илона Маска хотела повторно использовать головной обтекатель Falcon Heavy, сохраненный после запуска спутника Arabsat-6A в апреле, для запуска телекоммуникационных спутников SpaceX Starlink. Но в итоге для этого запуска использовался новый обтекатель, который также удалось сохранить после мягкого приводнения в океане.

👏 THEY 👏 CAUGHT 👏 THE 👏 FAIRING 👏 1.5 years, 3 sets of arms, 4 nets, countless drop-tests and trials, 2 oceans, 1 rename, 5 failed attempts. SpaceX finally nailed it. Wow. Just… wow. pic.twitter.com/wEwUuARMeB — SpaceXFleet Updates (@SpaceXFleet) June 25, 2019

Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты). В дальнейшем SpaceX планирует использовать эти компоненты повторно. Сейчас повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Но ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени (от этих планов пока решили отказаться) и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!

Как мы уже отмечали сегодня, миссия STP-2 очень важна для SpaceX. Это первый раз, когда на борту Falcon Heavy в космос отправилось оборудование ВВС США. Более того, впервые для этого применяются уже использованные ускорители первой ступени. В случае успеха SpaceX сможет снизить издержки военных запусков, и повысит шансы компании Маска в борьбе за военные контракты. SpaceX рассчитывает стать одним из двух операторов космических запусков в интересах Министерства обороны, между которыми разделят все контракты на запуски аппаратов с 2022 по 2026 год. Соперниками SpaceX, претендующими на контракты по программе Launch Service Procurement, выступают ULA (ракета Vulcan), Northrop Grumman (OmegA), а также Blue Origin (New Glenn).