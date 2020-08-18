SpaceX в шестой раз запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9 в рамках юбилейного 100-го запуска





SpaceX продолжает обновлять рекорды по многоразовому использованию первых ступеней ракеты Falcon 9. Буквально только состоялся запуск Falcon 9 с первой ступенью, которая уже пять раз успешно слетала в космос и вернулась. В рамках этого запуска на орбиту отправилась очередная партия из 58 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 10 v1.0 и тремя дополнительными спутниками SkySat-19, -20 и -21 для Planet Labs по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. Прямая трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

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