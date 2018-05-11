SpaceX впервые запустила мощнейшую модификацию ракеты Falcon 9 Block 5, которую планируется использовать для отправки астронавтов на МКС

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Что же, мем про «Вы находитесь здесь» — памятку SpaceX-скептика – опять нужно обновлять. Буквально только что американская частная космическая компания SpaceX впервые запустила финальную версию ракеты Falcon 9 — Block 5, которую планируется вместе с пилотируемым кораблем Dragon 2 (Crew Dragon) использовать для отправки астронавтов на МКС. Ракета успешно вывела на орбиту первый телекоммуникационный геостационарный спутник Народной Республики Бангладеш Bangabandhu-1. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

В 23:14 по киевскому времени ракета стартовала с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди на мысе Канаверал. Через две с половиной минуты произошло разделение ступеней, а через восемь минут после старта первая ступень благополучно приземлилась на баржу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

Successful deployment of Bangabandhu Satellite-1 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/aX7kRQtBpZ — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2018

В 23:43 после последнего включения двигателей отделилась и вторая ступень, а уже в 23:49 пришло подтверждение об успешном развертывании спутника на орбите.

Сам спутник, построенный французской компанией Thales Alenia Space, является достаточно легким – 3500 кг. Напомним, самым тяжелым спутником, выведенным Falcon 9 на геопереходную орбиту, является Intelsat 35e. Его масса – 6761 кг.

Что касается новой, финальной версии Block 5 ракеты Falcon 9 с повышенной мощностью, как мы уже отмечали ранее, она спроектирована с учетом повышенного многоразового использования для дальнейшего удешевления стоимости одного запуска. В частности, Block 5 рассчитана на 10 запусков минимум без необходимости замены каких-то компонентов – минимальный техосмотр и заправка. В то же время с ремонтами и заменой изношенных компонентов Block 5, как ожидается, можно будет повторно запускать до 100 раз.

В Falcon 9 Block 5 используются улучшенные двигатели Merlin 1D+ (они выдают на восемь процентов большую тягу, чем предшественники). Кроме того, рама Octaweb, на которую крепятся двигатели первой ступени, в новой версии не приваривается к внутренним конструкциям ракеты, а крепится болтами. Это упростит обслуживание двигательного блока.

Из других изменений в Falcon 9 Block 5 можно отметить усовершенствованные титановые решетчатые рули и переработанные композитные резервуары высокого давления, причастные к взрыву ракеты 1 сентября 2016 года.

Теперь, когда Block 5, по сути, введена в эксплуатацию, SpaceX может переходить на 24-часовой цикл подготовки ракеты Falcon 9 к повторному запуску.

Прежде чем начать доставлять астронавтов на МКС, Dragon 2 еще должен будет выполнить семь беспилотных полетов. Так что в этом году нас ожидает еще множество запусков Falcon 9 Block 5. Сейчас первый демонстрационный беспилотный запуск Crew Dragon запланирован на август 2018 года, а пилотируемый — на декабрь 2018 года.

Block 5 является последним существенным обновлением Falcon 9. В дальнейшем Falcon 9 Block 5 и сверхтяжелая Falcon Heavy должны быть вытеснены совершенно новой BFR (Big Falcon Rocket, или Big Fucking Rocket, как ранее шутил Маск). Причем BFR, создаваемую в первую очередь для путешествий к Луне и Марсу, планируется также использовать как баллистическое транспортное средство для перелетов между городами. В прошлом месяце Илон Маск показал массивную оснастку для изготовления основной части корпуса сверхтяжелой ракеты SpaceX BFR. Еще раньше он обещал (и неоднократно) доставить человека на Марс в 2024 году.

Следующий запуск Falcon 9 намечен на 19 мая – ракета выведет на орбиту очередную группировку телекоммуникационных спутников Iridium NEXT и два новых спутника миссии GRACE-FO, направленной на изучение гравитационного поля Земли.