SpaceX и T-Mobile получили скорость загрузки 17 Мбит/с со спутника Starlink на обычный телефон Samsung с Android

Глава SpaceX Илон Маск рассказал в X Twitter о достижении максимальной скорости загрузки 17 Мбит/с со спутника Starlink на немодифицированный телефон Samsung с ОС Android.

SpaceX just achieved peak download speed of 17Mb/s from satellite direct to unmodified Samsung Android phone pic.twitter.com/JqPHmkriv0 — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

«SpaceX только что достигла максимальной скорости загрузки 17 Мбит/с со спутника непосредственно на немодифицированный телефон Samsung Android», — пишет Маск.

В дальнейших комментариях, отвечая на вопрос, CEO SpaceX / Starlink уточняет, что это означает.

No, because this is the current peak speed per beam and the beams are large, so this system is only effective where there is no existing cellular service. This service works in partnership with wireless providers, like what @SpaceX and @TMobile announced. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

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«Это текущая пиковая скорость на луч, а лучи большие, поэтому эта система эффективна только там, где нет сотовой связи. Эта услуга работает в партнерстве с беспроводными провайдерами, как было объявлено SpaceX и T-Mobile».

Напомним, в августе 2022 года SpaceX и оператор мобильной связи T-Mobile объявили о сотрудничестве с целью использовать спутники Starlink, чтобы избавиться от «мертвых зон» в покрытии сотовой сети. Тогда планировалось, что обычные 5G-смартфоны смогут подключаться к спутникам Starlink со скоростью 2-4 Мбит/с на определенных участках покрытия. Как можно видеть, этот показатель в конкретном случае был значительно превышен.

В январе 2024 года SpaceX и T-Mobile отправили и получили первые текстовые сообщения на телефоны с использованием спутников Starlink D2D, которые были запущены за неделю до того. Тогда SpaceX заявила, что вместе с T-Mobile хочет публично запустить мобильные спутниковые текстовые в 2024 году, а в следующем году расширить возможности спутниковой телефонии голосовой связью.

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