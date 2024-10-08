SpaceX Илона Маска заказала трубы для ракеты у украинского производителя — компании Centravis из Никополя

Никопольская «Сентравис» (Centravis) специализируется на производстве бесшовных нержавеющих труб — одну из таких используют для подачи топлива в одной из ракет американского аэрокосмического предприятия SpaceX.

Как отмечает Forbes, заказ включает 28 т толстостенной трубы с комбинацией таких механических свойств, как пластичность, твердость, способность выдерживать сверхвысокое давление и работать в условиях агрессивной среды.

Заказ выполнили в сжатые сроки (за 2,5 месяца) на основном производстве в Никополе. Сейчас труба отгружена и вскоре прибудет в SpaceX — для какой именно ракеты она будет использована пока неизвестно.

По словам менеджера по продажам Centravis Sales America Дмитрия Кисленко, заказ от SpaceX был нетипичным, поскольку бесшовных и нержавеющих труб подобных размеров и характеристик серийно не производят:

«Нам удалось убедить заказчика, что мы изготовим трубу вовремя и что она будет соответствовать всем потребностям. Безусловно, свою роль сыграл наш опыт работы на американском рынке».

Отмечается, что ранее Centravis производила специальный трубопровод для NASA, который использовали во время испытания ракетоносителя Space Launch System.

Centravis, основанная семьей Атанасовых более 20 лет назад, специализируется на производстве бесшовных нержавеющих труб для автомобильной, энергетической, нефтегазовой и авиационной отраслей. В 2023 году компания произвела 12 200 т бесшовных нержавеющих труб, где более 99% объема было экспортировано в 38 стран мира. Среди крупнейших потребителей украинских бесшовных труб — Германия, Италия и США, а среди клиентов — Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW, Volkswagen.

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