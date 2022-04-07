NASA готовится возобновить ключевые испытания своей самой мощной ракеты Space Launch System. Она предназначена для отправки людей на Луну и Марс

Американское космическое агентство (NASA) 1 апреля начало подготовку своей гигантской ракеты Space Launch System (SLS) к ключевым испытаниям, которые должны были продлиться 3 дня. Одна их пришлось отменить из соображений безопасности. Сначала в SLS ударила молния, потом не сработали вентиляторы, и ракета потеряла способность создавать необходимое давление на платформе.

Теперь команды NASA сообщили, что готовятся к следующей попытке провести «мокрое» тестирование Artemis I. В ходе последних двух тестовых прогонов 3 и 4 апреля инженеры успели выполнить несколько задач.

«Команды также смогли продемонстрировать свою способность справляться с рядом проблем, таких как суровые погодные условия, задержки с запуском и пуском источника подачи газообразного азота, предоставленного коммерческим поставщиком, и ремонт таких систем, как вентиляторы , которые не работали должным образом», — заявили в NASA.

Генеральное тестирование проводится в рамках подготовки к беспилотной миссии Artemis 1 и первому реальному полету SLS. Ракета следующего поколения является важнейшим компонентом программы Artemis, целью которой является высадка цветного мужчины и первой женщины на Луну в конце этого десятилетия. NASA нацелено на июньский запуск. В рамкам него отправит тестовую капсулу Orion без экипажа в путешествие вокруг Луны продолжительностью от 4 до 6 недель.