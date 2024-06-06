SpaceX в четвертый раз запустила крупнейшую в мире ракету Starship — приводнить удалось обе ступени (но не без потерь)

Четвертый испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship завершился значительно успешнее предыдущих попыток — обе ступени в целом выполнили свои миссии и успешно приводнились (хотя в случае со второй, не обошлось без повреждений). Прямая трансляция запуска велась в аккаунте SpaceX в X/Twitter.

Starship в полной конфигурации с Super Heavy (высота всей системы превышает 120 метров) стартовал с площадки на базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в 15:50 по киевскому времени 6 июня 2024 года.

Примерно на 3-й минуте после старта сверхтяжелая ракета-носитель Starship с 32 двигателями (один отказал) достигла необходимой высоты, где произошло успешное разделение по «горячей» схеме: большая часть двигателей ускорителя Super Heavy выключилась и одновременно заработали двигатели самого корабля.

Горячую расстыковку ступеней команде Starship удалось продемонстрировать уже в третий раз.

Впоследствии первая ступень успешно совершила манёвр разворота Boostback Burn (так же возвращаются ступени Falcon 9 / Falcon Heavy) и вышла на траекторию приземления, а через несколько минут зажгла свои двигатели (сработали только 12) для мягкой посадки на воду в Мексиканском заливе.

Сам «звездолет» после успешного зажигания всех 6 двигателей продолжил набор высоты по запланированной траектории. Он достиг высоты более 150 км, успешно вышел на околоземную орбиту и выключил двигатели.

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Примерно на 40-й минуте после старта Starship начал процедуру повторного входа в атмосферу (очень зрелищного, смотрите ниже на видео) — несмотря на то, что здесь не обошлось без потерь (теплозащитная плитка частично осыпалась, а плавник обгорел), корабль совершил успешный разворот и в итоге приводнился в Индийском океане.

«Несмотря на потерю многих плиток и поврежденный плавник, Starship прошел весь путь к мягкой посадке в океане!», — написал Илон Маск на X.

Администратор NASA Билл Нельсон также поздравил команду SpaceX:

«Мы еще на шаг ближе к возвращению человечества на Луну через Artemis, а затем смотрим на Марс».

Для Илона Маска Starship в перспективе — космический корабль, который будет перевозить людей на Марс, а NASA в первую очередь рассчитывает использовать его, как лунный посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года. В ближайшей перспективе SpaceX также планирует использовать Starship для запуска следующего поколения интернет-спутников Starlink.

Starship — это самая большая и самая мощная ракетная система в истории, которая достигает 120 метров в высоту. Сама РН имеет наибольшее количество двигателей (33), которые когда-либо использовались в ракете-носителе. Еще одна особенность Starship — его потенциальная пригодность для многократного использования, которая может сократить расходы на доставку полезного груза на орбиту (по прогнозам Маска, отправка 100 тонн груза в космос однажды может стоить менее $10 млн).

Starship в конце концов придется выполнить еще немало тестовых полетов (только в 2024 году Маск анонсировал не менее 6), прежде чем начать реальную работу (в том числе и выполнить цель по приземлению обеих ступеней на стартовую площадку), однако в целом все 4 полета (и особенно сегодняшний) можно назвать успешными — теперь ждем анализ полученных данных от команды SpaceX.