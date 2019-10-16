Speedtest: Средняя скорость мобильного интернета в Украине составила 20,9 Мбит/c / 11,64 Мбит/c (рейтинг операторов — Киевстар, lifecell, Vodafone)

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Международная компания Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, проанализировала почти 1,6 млн тестов скорости мобильного интернета в Украине, которые были сделаны пользователями во втором и третьем кварталах 2019 года.

В итоге, первое место по скорости мобильного интернета занял Киевстар с показателем 20,73 Мбит/c, на втором месте lifecell с результатом 18,38 Мбит/c, на третьем Vodafone — 18,28 Мбит/c. Отметим, что данный показатель включает данные о скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных независимо от стандарта (как 4G, так и 2/3G), что позволяет получить всесторонние результаты тестирования.

За последний год в сети Киевстар показатель скорости Speed ​​Score вырос с 16,32 до 20,7, в случае с lifecell рост составил с 15,10 до 18,38, для Vodafone — с 12,74 до 18,28.

Также в компании Ookla отметили, что средняя скорость загрузки мобильного интернета в Украине выросла до 20,9 Мбит/c, по сравнению с 16.17 Мбит/c в 2018 году. Средняя скорость передачи данных выросла до 11,64 Мбит/c, время задержки (latency) — 44 мс.

Результаты исследования в Украине доступны по следующей ссылке.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета, ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов.

Источник: Ookla