Спецоперация во Франции: 150 полицейских и спецназовцев против вооруженной банды криптоугонщиков

Франция стала буквально эпицентром похищений людей, которые обладают значительными запасами криптовалют.
2 сентября элитное подразделение GIGN провело в кафе города Валанс спецоперацию по задержанию группы похитителей 20-летнего гражданина Швейцарии. Преступники остановились там перехватить. Всего к операции было привлечено около 150 жандармов.
Жертву похитили 30 августа и требовали выкуп в виде криптовалют. Расследование поручили солдатам исследовательского отдела Гренобля при поддержке жандармерии Дрома, Национального подразделения судебной полиции жандармерии и GIGN (элитного полицейского тактического подразделения).
Заложника освободили 31 августа. Его нашли связанным в доме вблизи железнодорожной станции ТГВ Валанс. Семь подозреваемых взяты под стражу.
Их обвинили в похищении, незаконном лишении свободы с целью вымогательства, совершенном организованной вооруженной бандой.
Личность жертвы неизвестна. Однако больше силовиков привлечь только во время освобождение соучредителя французской криптовалютной компании Ledger Дэвида Балланда и его жены. Тогда арестовали 10 человек.
Накануне стало известно, что в Париже посреди дня похитили криптобизнесмена. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.
Источник: Le Dauphine
