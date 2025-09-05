Новости Крипто 05.09.2025 comment views icon

Спецоперация во Франции: 150 полицейских и спецназовцев против вооруженной банды криптоугонщиков

Франция стала буквально эпицентром похищений людей, которые обладают значительными запасами криптовалют.

2 сентября элитное подразделение GIGN провело в кафе города Валанс спецоперацию по задержанию группы похитителей 20-летнего гражданина Швейцарии. Преступники остановились там перехватить. Всего к операции было привлечено около 150 жандармов.

Жертву похитили 30 августа и требовали выкуп в виде криптовалют. Расследование поручили солдатам исследовательского отдела Гренобля при поддержке жандармерии Дрома, Национального подразделения судебной полиции жандармерии и GIGN (элитного полицейского тактического подразделения).

Заложника освободили 31 августа. Его нашли связанным в доме вблизи железнодорожной станции ТГВ Валанс. Семь подозреваемых взяты под стражу.

Их обвинили в похищении, незаконном лишении свободы с целью вымогательства, совершенном организованной вооруженной бандой.

Личность жертвы неизвестна. Однако больше силовиков привлечь только во время освобождение соучредителя французской криптовалютной компании Ledger Дэвида Балланда и его жены. Тогда арестовали 10 человек.

Накануне стало известно, что в Париже посреди дня похитили криптобизнесмена. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Источник: Le Dauphine

