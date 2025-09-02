Во Франции на глазах у людей похитили генерального директора криптовалютной платформы

Количество физических преступлений, связанных с вымогательством криптовалюты продолжает расти. Интересным образом, этот тип преступлений самый распространенный во Франции. Вот и в начале сентября в очередной раз напали на бизнесмена-богача. Это произошло в Ле Бурже в Сен-Сен-Дени. В соцсетях появилось вирусное видео с жестокими сценами похищения на глазах ошеломленных прохожих.

Правда, официальные источники пока не подтвердили эту информацию. Кроме того, власти Франции обещали усилить меры безопасности, а многие криптокомпании наняли дорогую охрану для своих руководителей.

Также публичные лица прекратили постоянно хвастаться криптобогатстком. Некоторые предприниматели теперь живут почти подпольно, регулярно меняя место жительства или путешествуя под псевдонимами. Оборот активов, настолько ликвидных и трудно отслеживаемых, как биткоин или USDT, что это только подпитывает паранойю.

Несколько дней назад во Франции похитили бывшего криптовалютного трейдера по имени Александер. Мужчину пытали и чуть не убили, пытаясь отобрать у него всего 10 тыс. евро. Похитители сами позже освободили жертву.

