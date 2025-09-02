Новости Крипто 02.09.2025 comment views icon

Во Франции на глазах у людей похитили генерального директора криптовалютной платформы

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Во Франции на глазах у людей похитили генерального директора криптовалютной платформы

Количество физических преступлений, связанных с вымогательством криптовалюты продолжает расти. Интересным образом, этот тип преступлений самый распространенный во Франции. Вот и в начале сентября в очередной раз напали на бизнесмена-богача. Это произошло в Ле Бурже в Сен-Сен-Дени. В соцсетях появилось вирусное видео с жестокими сценами похищения на глазах ошеломленных прохожих.

Правда, официальные источники пока не подтвердили эту информацию. Кроме того, власти Франции обещали усилить меры безопасности, а многие криптокомпании наняли дорогую охрану для своих руководителей.

Также публичные лица прекратили постоянно хвастаться криптобогатстком. Некоторые предприниматели теперь живут почти подпольно, регулярно меняя место жительства или путешествуя под псевдонимами. Оборот активов, настолько ликвидных и трудно отслеживаемых, как биткоин или USDT, что это только подпитывает паранойю.

Несколько дней назад во Франции похитили бывшего криптовалютного трейдера по имени Александер. Мужчину пытали и чуть не убили, пытаясь отобрать у него всего 10 тыс. евро. Похитители сами позже освободили жертву.

Источник: Contribune

Популярные новости

arrow left
arrow right
Nothing представила часы CMF Watch 3 Pro — ChatGPT и 13 дней автономности за $99
Razer выпустила мышь Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI
Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман
Первые реакции на Silent Hill f после 5 часов игры — достойные графика и сюжет, но "странная" боевая система
Владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android, и пренебрегают безопасностью, — исследование
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ
Ускорение ИИ: ученые совместили самый точный имитатор нейрона с DRAM
Google Translate улучшил уличный голосовой перевод и получил функцию изучения языков
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
Больше ИИ в поиск: Google Web Guide «будет удобно группировать ссылки»
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта
Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги
Psychopathia Machinalis: все 32 типа "безумия" ИИ в новом исследовании
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Отчет Tesla: самая низкая прибыль в истории, планы на доступное авто и пересадить пол США на Robotaxi
Складной Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео Google Pixel 10 Pro Fold на официальном видео
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
Последнее обновление Windows 11 замедлило работу стриминга видео
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить