Сплошное разочарование. Представлены смартфоны «премиального» среднего уровня Xperia 10, Xperia 10 Plus и бюджетник Xperia L3

Помимо нового флагманского смартфона Sony Xperia 1 с вытянутым «кинематографическим» экраном OLED 4K HDR с соотношением 21:9, компания Sony также представила сегодня еще несколько новых смартфонов среднего и начального уровня. Речь о новых середнячках Xperia 10 и 10 Plus, а также бюджетнике Xperia L3. Новинки выступают заменой моделям Xperia XA2 и Xperia L2, представленным на CES 2018 в прошлом году.

Сама Sony позиционирует модели Xperia 10 и 10 Plus как «премиальный средний класс», что недвусмысленно намекает на более высокую цену новинок. Что интересно, корпуса у премиальных середнячков Xperia 10 и 10 Plus не металлические, как может показаться из фото. На самом деле они изготовлены из пластика, имитирующего металл.

От флагмана модели Xperia 10 и 10 Plus получили дизайн и «кинематографические» экраны с соотношением сторон 21:9, но здесь используются панели более низкого разрешения (Full HD+), а рамки чуть шире.

Модель Xperia 10 Plus стоит на ступеньку выше Xperia 10, предлагая экран большей диагонали и более производительную платформу, больше памяти. Также у Xperia 10 Plus конфигурация сдвоенной основной камеры иная и емкость аккумулятора выше. Что же касается бюджетной Xperia L3, она довольствуется ЖК-экраном с соотношением 18:9 и широкими рамками. Основная камера у Xperia L3 тоже сдвоенная, но разрешение модулей ниже, они установлены вертикально и размещены в левом верхнем углу.

Параметры новинок таковы:

Sony Xperia 10

Экран — 6 дюймов IPS разрешением с 1080х2520 пикселей и соотношением сторон 21:9; Платформа — 14-нм Qualcomm Snapdragon 630; Память — 3 ГБ (4 ГБ у версии для Китая) ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти (есть гибридный слот microSD); Аккумулятор — 2870 мА·ч, поддерживается быстрая 18-ваттная проводная зарядка Quick Charge 3.0; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 13 Мп и дополнительным на 5 Мп, фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 155,7х68х8,4 мм при массе 162 г.

Sony Xperia 10 Plus

Экран — 6,5 дюйма IPS разрешением с 1080х2520 пикселей и соотношением сторон 21:9; Платформа — 14-нм Qualcomm Snapdragon 636; Память — 4 ГБ (6 ГБ у версии для Китая) ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти (есть гибридный слот microSD); Аккумулятор — 3000 мА·ч, поддерживается быстрая 18-ваттная проводная зарядка Quick Charge 3.0; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 12 Мп и дополнительным телефото на 8 Мп (двукратный оптический зум и поддержка записи видео 4K), фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 167х73х8,3 мм при массе 180 г.

Sony Xperia L3

Экран — 5,7 дюйма IPS разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9; Платформа — 12-нм Mediatek MT6762 Helio P22; Память — 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти (есть гибридный слот microSD); Аккумулятор — 3300 мА·ч, поддерживается быстрая 18-ваттная проводная зарядка Quick Charge 3.0; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 13 Мп и дополнительным на 2 Мп, отвечающим за анализ глубины сцены, фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 154х72х8,9 мм при массе 156 г.

Из остального можно отметить у всех разъемы USB-C, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также то, что новая ОС Android 9.0 (Pie) установлена только на Xperia 10/10 Plus, тогда как бюджетная Sony Xperia L3 идет с ОС Android 8.0 (даже не 8.1).

Sony Xperia 10 будет доступен в черном, серебристом, синем и розовом корпусах, Xperia 10 Plus в — черном, серебристом, синем и золотистом корпусах, а Xperia L3 — черном, золотистом и серебристом.

В продажу Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia L3 поступят в марте, но точных данных о ценах пока нет. Но тут вполне можно ориентироваться на уровень Xperia XA2 и Xperia L2. И, честно говоря, не совсем понятно, на что рассчитывает компания с такой линейкой и как сильно должны упасть продажи, чтобы Sony изменила хоть что-то в своей стратегии на рынке смартфонов.

Источник: PhoneArena (1 и 2) и GSM Arena