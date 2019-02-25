Новый флагман Sony Xperia 1 первым получил «кинематографический» дисплей 4K OLED с соотношением 21:9

Линейка премиальных смартфонов Sony Xperia XZ трансформировалась, и теперь новым флагманом компании стала модель Sony Xperia 1, которая вобрала в себе самые передовые технологические решения.

Смартфон Sony Xperia 1 получил 6,5-дюймовый CinemaWide дисплей на базе технологии OLED. Он обладает разрешением 3840×1644 точек, соотношение сторон составляет 21:9. Также заявлена поддержка HDR (BT.2020). Впервые пользователям предлагается подобный 4K OLED дисплей. Подобный экран в мобильном устройстве предназначен для потребления мультимедийного контента. Сервисы Amazon и Netflix уже предлагают видео с соотношением сторон 21:9 и поддержкой HDR. Улучшить восприятие контента призваны стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos (впервые в линейке Xperia).

Также впервые для смартфонов Sony модель Sony Xperia 1 получила тройную камеру на задней панели. Все модули оснащены сенсорами с разрешением 12Мп, но отличаются объективами и некоторыми другими функциями. Главный модуль выполнен на базе 1/2,6-дюймового сенсор, который дополнен объективом с диафрагмой f/1.6, системой автоматической фокусировки Dual Pixel и комбинированной системой стабилизации изображения Optical SteadyShot (включает оптическую и электронную системы стабилизации). Ещё один модуль предназначен для 2-кратного оптического увеличения снимаемой сцены, он оснащён телефото объективом с фокусным расстоянием 52 мм. Третий модуль, напротив, призван включить в кадр как можно больше объектов. Он содержит сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм. Камера способна отслеживать глаза людей. Ещё одной «фишкой» камеры стало приложение Cinema Pro, которое поддерживает цветные профили, шумоподавление в RAW, последовательную съёмку и ряд других функций. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера для автопортретов.

«Сердцем» смартфона Sony Xperia 1 стала система-на-чипе Snapdragon 855. Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 или 128 ГБ. Также поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 512 ГБ. Батарея имеет ёмкость 3300 мАч. Поддерживаются функции Battery Care (медленная ночная зарядка) и Smart Stamina. Также заявлена поддержка USB Power Delivery, но соответствующее зарядное устройство не входит в комплект поставки. Корпус устройства обеспечивает защиту в соответствии с рейтингом IP68. Корпус представляет собой сэндвич – стеклянные панели Gorilla Glass 6 с обеих сторон металлической рамки. На боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев, который отделён от кнопки включения.

Среди прочих особенностей устройства отмечается новый режим Game Enhancer, который призван обеспечивать баланс между производительностью и потреблением ресурсов батареи, позволяет записывать видео игрового процесса с экрана (в том числе накладывать изображение с фронтальной камеры) и автоматически искать видео прохождения игры на YouTube (воспроизводится в отдельном плавающем окне).

Новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 поступит в продажу в конце весны. Однако на текущий момент его рекомендованная розничная цена не называется. Более точные сроки на выход и стоимость будут объявлены дополнительно.

Источник: gsmarena