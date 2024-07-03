Spotify «сломал» смартфоны Pixel — воспроизведение трека вызывает циклический сбой интерфейса

Еще одна проблема, менее тяжелая, чем выход из строя смартфона, постигла владельцев Google Pixel. На некоторых смартфонах Pixel использование Spotify приводит к сбою системы, который «лечится» перезагрузкой.

Владельцы Google Pixel сообщают, что их телефоны внезапно выходят из строя во время использования Spotify. В начале воспроизведения песни смартфоны входят в циклическом сбое. Похоже, что телефоны не выключаются, но система аварийно завершает работу с сообщением «пользовательский интерфейс системы не отвечает», в некоторых случаях Pixel возвращается к экрану блокировки. Перезагрузка вручную (длительное нажатие кнопки питания) останавливает цикл.

Похоже, проблема касается телефонов Pixel 6, 7 и 8, но неясно, с какими версиями программного обеспечения. На Pixel 8 Pro с Android 14 и Spotify v8.9 проблему воспроизвести не удалось. Также обнаружено, что очистка данных приложения и кеша Spotify временно решает проблему — то есть ее причиной является музыкальный сервис.

В Spotify утверждают, что знают о жалобах пользователей и ищут решение. Вчера Spotify начал развертывать обновление приложения, что потенциально может быть причиной, но жалобы начали появляться 1 июля. Некоторые пользователи также отмечают, что подобные проблемы возникали в прошлом, но не столь широко.

Вероятно, исправление не заставит себя ждать, временно можно попробовать удалить Spotify и загрузить более старую версию приложения. Отключение уведомлений Spotify также временно решает проблему по некоторым причинам.

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Источники: Android Authority, 9to5google

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