Новости Софт 26.06.2024 в 10:00 comment views icon

Google запланировала презентацию Pixel 9 и Pixel Watch 3 на 13 августа

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Google объявила, что ее ежегодное событие, посвященное устройствам Pixel, состоится 13 августа. Это невероятно рано для 2024 года, поскольку Made by Google обычно проходит в октябре.

Это не единственные изменения. Вместо Нью-Йорка Made by Google 2024 состоится в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния. Первые два мероприятия Made by Google состоялись в Сан-Франциско перед переносом на Восточное побережье.

В этом году основной доклад начнется в 20:00 по Киевскому времени. В этом году Google анонсировала мероприятие за 1,5 месяца до его проведения. В прошлом году Google объявила о событии за месяц до него.

Google запланувала презентацію Pixel 9 та Pixel Watch 3 на 13 серпня

Приглашение является очень красноречивым, оно говорит, что мероприятие будет посвящено освещению искусственного интеллекта Google, Android и Pixel:

«Вас пригласили на личное мероприятие Made by Google, на котором мы продемонстрируем лучшие возможности искусственного интеллекта Google, программное обеспечение Android и портфолио устройств Pixel»

Ожидается, что во время августовского мероприятия Made by Google компания представит несколько смартфонов. В дополнение к Pixel 9 также будут представлены две версии Pixel 9 Pro. Кроме варианта XL, который по размерам будет соответствовать нынешним смартфонам Pro, также предложат более компактную модификацию флагмана. Кроме того, ожидается презентация складного смартфона Pixel 9 Pro Fold.

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Вместе со смартфонами Google также представит умные часы Pixel Watch 3 в размерах 41 и 45 мм и беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2.

Источник: 9to5google

 

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