Некоторые смартфоны Pixel 6 при сбросе к заводским настройкам превращаются в кирпич

Некоторые из владельцев смартфонов серии Pixel 6 начал сталкиваться с проблемой. Сообщается, что после восстановления заводских настроек устройства становятся непригодными к использованию. Это касается моделей Pixel 6, 6 Pro и 6A.

Пользователи жалуются, что после попытки сбросить настройки телефона до заводских параметров устройство больше не загружается, выдавая сообщение об ошибке:

«Не удается загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены. Если вы продолжаете получать это сообщение, возможно, вам придется сбросить параметров до заводских настроек и стереть все пользовательские данные, хранящиеся на этом устройстве».

Смартфон предлагает возможность повторить попытку, которая ничего не меняет, или снова попробовать сбросить настройки до заводских. Однако во время стирания появляется отдельная ошибка, которая сообщает, что в телефоне отсутствует файл под названием tune2fs, который ссылается на командную строку Unix, используемую для настройки параметров файловой системы.

Некоторые пользователи говорят, что проблема появилась после обновления телефонов. Однако, похоже, что жалобы связаны со сбросом до заводских настроек, а не с конкретным обновлением программного обеспечения. Также сообщается, что пользователи не могут восстановить телефон с помощью официальных инструментов Google для этого.

На форумах поддержки Pixel сообщается, что Google знает об этой проблеме и проводит расследование.

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Источник: The Verge