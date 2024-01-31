США наконец готовые передать Украине высокоточные бомбы GLSDB с дальностью поражения 150 км

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер провел брифинг, во время которого подтвердил, что Украина получит высокоточные бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Из соображений секретности, он не стал называть какие-либо конкретные сроки поставок.

«Что касается бомбы малого диаметра, как мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках нашей USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) – наших усилий по оказанию помощи в области безопасности, финансируемых USAI. Однако из соображений безопасности работы мы не собираемся подтверждать конкретные сроки», ─ заявил Пэт Райдер.

Вместе с тем ресурс Politico заявлял, что передача бомб GLSDB Украине начнется уже сегодня, 31 января.

Напомним, GLSDB представляет собой комбинацию авиационной бомбы и двигателя от неуправляемой ракеты. У такого решения есть несколько преимуществ. Во-первых, такие боеприпасы совместимы с установками М-270 и HIMARS, которые уже есть на вооружении Украины. Во-вторых, эта разработка вдохнула вторую жизнь в устаревший снаряд М-26 для РСЗО. Его можно не утилизировать, а применить двигатель для получения высокоточного вооружения.

Бомба GLSDB запускается с наземной установки, используя артиллерийский двигатель. После запуска раскрываются крылья, и боеприпас уже действует как крылатая ракета. Он способен нести около 100 кг боевой части на расстояние 150 км и точно поражать цели. Во время проведения испытания на максимальной дальности погрешность отклонения составляла не более 1 метра. Еще одним преимуществом является способность боеприпаса маневрировать в полете.

Такие высокоточные ракеты будут очень полезными для нанесения урона по российским оккупационным войскам в Украине. При дальности полета в 150 км они покрывают почти всю временно оккупированную территорию. Лишь южные части Крыма окажутся за пределами досягаемости. Но Джанкой и территории, расположенные севернее этого населенного пункта, будут находиться в зоне поражения. А там есть много важных целей для уничтожения.

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